Готовится к жизни в дикой природе: Северный олененок Ледок из Керженского заповедника переехал в адаптационный вольер

Ледок переехал в новый вольер, где будет искать пищу самостоятельно. Фото: Заповедник "Керженский".

В Керженском заповеднике, расположенном на территории Нижегородской области, на днях произошло значимое событие. Семимесячный северный олененок Ледок переехал из демонстрационного вольера в поселке Рустай в адаптационный, расположенный на Черном хуторе. Произошло это так: под контролем врача-ветеринара любимца посетителей тропы «Земля Оленей» погрузили в специальный транспортировочный ящик и доставили на новое место, где он будет готовиться ко взрослой жизни в дикой природе.

Олененка поместили в специальный контейнер для транспортировки. Фото: Заповедник "Керженский".

- Ледок родился в семье оленей Игната и Лены 13 мая 2022 года, то есть в день переезда ему исполнилось семь месяцев. Раньше оленят уводили от родителей в конце апреля – начале мая, примерно в годовалом возрасте. Практика показала, что лучше это делать раньше, зимой. Так оленята лучше переносят транспортировку и воздействие медикаментов, а еще снижается вероятность ухода из стада - рассказали в Керженском заповеднике.

К слову, транспортировка не заняла много времени, ведь расстояние до нового вольера составляет всего 14 километров. Малыш прекрасно перенес дорогу и уже начал осваиваться в новых для себя условиях.

Ледок прекрасно перенес дорогу, его везли 14 километров. Фото: Заповедник "Керженский".

- Ледок будет привыкать к жизни в разновозрастном стаде, научится активнее сам добывать себе корм, а потом отправится жить в заповедный лес вместе с другими вольными оленями, - добавили в заповеднике.

В новом вольере Ледок будет жить с оленями разных возрастов. Фото: Заповедник "Керженский".

В демонстрационном вольере, где раньше жил Ледок, остались его родители — олень Игнат и важенка Лена. Посетители тропы все также могут наблюдать за их жизнью.

Интересно, что в начале декабря олень Игнат сбросил рога. Сначала отпал правый рог, его вес составил 2,7 килограммов. Как отметили в заповеднике, неполная очистка рогов и уменьшение их веса связаны с возрастом животного.

Олень Игнат на время остался без рога. Фото: Заповедник "Керженский".

Как только Игнат остался без своей короны, Лена вместе с детенышем начали бодать и гонять его.

Другие олени стали бодать Игната. Фото: Заповедник "Керженский".

Сейчас Лена является главной в стаде, но ее партнер к таким переменам уже давно привык. В марте у него начнут расти новые рога и постепенно все вернется на свои места.