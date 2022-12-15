Сельский туризм будут развивать в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области будут развивать сельский туризм. Соответствующий закон в окончательном втором чтении был принят 15 декабря на заседании регионального Заксобрания.

Сельский туризм разделяется на два основных направления: аграрно-познавательный и эко-рекреационный туризм. Аграрно-познавательный туризм подразумевает краткосрочное размещение туристов в гостевых домах с целью знакомства с этнокультурными, историческими, гастрономическими и иными особенностями той или иной сельской местности. Эко-рекреационный туризм предусматривает путешествия и изучение природы при размещении туристов в модульных некапитальных строениях.

В принятом законе прописаны основные виды деятельности в сфере сельского туризма: организация экологических туров, создание и обустройство экологических троп, аренда и прокат товаров для спорта и отдыха, размещение туристов в гостевых домах и прочее.

- Принятый нами сегодня закон, действительно, стал новацией, мы опережаем федеральное законодательство, - отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Стимулом для развития сельского туризма в регионе станут меры поддержки предпринимателей, вошедших в реестр субъектов аграрно-познавательного или эко-рекреационного туризма. Они смогут получить субсидии и гранты на развитие своего бизнеса, а также нефинансовую поддержку в виде консультаций и помощи в продвижении туристических продуктов.

- Финансовые меры поддержки включают субсидии и гранты из бюджета области, налоговые льготы. Предприниматели, развивающие аграрно-познавательный туризм и эко-рекреационный туризм, смогут рассчитывать на налоговую нагрузку как у социального бизнеса. Имущественная поддержка субъектов эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма позволит им получить государственное имущество в аренду на льготных условиях, - пояснили в пресс-службе ЗСНО.