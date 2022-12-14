Звездопад Геминиды смогут увидеть жители Нижегородской области 14 декабря

Так выглядели Геминиды в 2021 году. Фото: Михаил Рева.

Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать в Нижегородской области вечером 14 декабря. Как сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и клуба «Астроверты», астроном Станислав Короткий, звездопад уже начался, но именно в среду он достигнет максимальной активности — до 150 метеоров в час.

- В этом году Луна (Ф=-0,65) восходит в Европейской части России около 22:30, так что наиболее продуктивные наблюдения возможны до этого времени. Радиант расположен около альфы Близнецов - Кастора. Скорость метеоров средняя, составляет 35 км/сек. На данный момент это один из лучших и, наверное, самый надежный из крупнейших ежегодных потоков, - считает специалист.

Как известно, поток Геминиды своим появлением обязан астероиду Фаэтон, который когда-то раньше, вероятно, был кометой. Диаметр Фаэтона составляет 5 километров. При движении он оставляет за собой шлейф из пыли и обломков, которые превращаются в эффектные болиды. Так получается один из самых красивых и зрелищных звездопадов в году.

Правильнее всего наблюдать это необычное явление, обратив свой взор на Восток, где находится созвездие Близнецов. К слову, зимой это созвездие расположено достаточно высоко на небе, поэтому в условиях ясной погоды видимость должна быть отличной.

К слову, в послезакатные часы и до глубокой ночи в столице Приволжья ожидается пасмурная погода со снегом. То есть, видимость в самом областном центре будет все-таки не очень хорошей, скажется и световое загрязнение в городской черте. Именно поэтому наблюдать звездопад лучше на возвышенности за городом, в особенности это касается восточных районов, куда осадки придут позднее.

Напомним, еще один мощный метеорный поток Персеиды нижегородцы могут наблюдать ежегодно в августе.