Спят в обнимку и лижут друг друга: Бенгальский кот Бен стал няней для домашней рыси в Нижегородской области

Нижегородец держит у себя дома карпатскую рысь. Фото: предоставлено героем публикации.

Нижегородский предприниматель Илья Смолин и его супруга организовали на территории своего частного дома настоящий рай для кошатников. В Богородском районе на восьми сотках земли обитают 29 представителей семейства кошачьих. Как ни странно, все они, включая многих породистых, были подобраны с улицы и возвращены заводчикам из-за непоседливого характера или иных причин. Наиболее необычным его питомцем является 4-летний самец карпатской рыси по кличке Рикс, которого привезли из Подмосковья. Хищник мирно уживается с другими обитателями домовладения - собрал свой кошачий клан и завел подружку. «КП-Нижний Новгород» выяснила у владельца, как ему живется с рысью, и почему миром правят котики.

Талантливый вратарь и любитель кофе

Как рассказал глава семейства, в Подмосковье есть племенной зверосовхоз «Салтыковский», где разводят разные виды животных. Рысей держали ради шкуры из которой делали шубы, но потом это стало запрещено. Осталось множество племенных производителей, у которых рождались новые котята и никто не знал, что с ними делать. Заинтересованные люди покупали и забирали рысят в двухнедельном возрасте, выкармливали и социализировали, а затем перепродавали с наценкой. Так в 2019 году у супругов на вполне законных основаниях оказался рысенок, которого назвали Рикс.

- Завести рысь было детской мечтой моей жены. Однажды дядька ей сказал, что привезет рысь, да видно обманул. Поэтому она купила ее сама. Откуда такое имя? Раньше у одной моей интернет-знакомой из Львова был каракал по кличке Рикси, но его отравили соседи. Мы подумали, что имя хорошее и назвали так же, только не Рикси, а Рикс. Рикси — это у нас уменьшительно-ласкательное, - рассказал Илья.

У нижегородцев рысенок оказался в 2-месячном возрасте. Фото: предоставлено героем публикации.

Потихоньку хищник начал осваиваться — облюбовал вольер, научился ходить через кошачью дверку, у него появились любимые игрушки и кулинарные пристрастия.

- Он очень хороший вратарь! - продолжает Илья, - кидаешь ему мячик, а он останавливает. Очень любит эту игру. А еще обожает запах кофе. Если есть кружка в руках, он начинает об нее тереться, слюни пускать. Получается кофе не со сливками, а со слюнями!

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Рикси любит футбол. Фото: предоставлено героем публикации.

Рикси очень нравится запах кофе. Фото: предоставлено героем публикации.

Сам по себе Рикс — спокойный и ручной мальчик. Любит ласку, тереться и бодаться, урчит, когда его чешут за ушком. Хвостатый очень привязывается к тем, кого считает своими, и может долго тосковать без них. Например, в 2021 году супруги уехали в отпуск, оставив своих питомцев с родителями. Рикси не понимал, куда они делись и отказывался есть до тех пор, пока не услышал хозяйку по громкой связи. А еще дикий кот очень бережно относится к любимым с детства игрушкам.

- Однажды мы купили ему плюшевого медведя, которого он до сих пор таскает. Сколько лет он у него есть, обращается с ним нежно. Ходит-ходит, потом увидит, прихватит и потащит куда-нибудь. Еще у него страсть по пледам. Если купили новый плед — ему надо. Утащит к себе, бросит, ляжет на него, потом забудет, - добавил собеседник.

Нянька Бени и подружка Шурка

В соцсетях Ильи особенно популярно видео «Рикси и Бени — нянька». На его кадрах бенгальский кот бодро вылизывает рысь, которая ничуть не сопротивляется и получает удовольствие от процесса.

- Да, Бени у нас нянька. После закрытия питомника бенгальских кошек хозяева оставили одного производителя себе. А когда они взяли двух детей из детдома, он их не принял — бросался, шипел, изгадил всю одежду. Нас уговорили его забрать, - объяснил мужчина.

Оказавшись в новом доме, Бени сразу же приметил другого новичка — котенка Кузю и стал его опекать.

- Черный, мохнатый, похож на домовенка - Бени его сразу принял, стал вылизывать. Теперь и Рикси он тоже может так вылизывать. Сейчас у них сложилась такая компания — Кузя, Бен, саванна Шурка и рысь. Это самый большой «клан», а в основном наши кошки держатся парами. У Шурки с Рикси вообще любовь капитальная! Он уходит в вольер на лежанку, а она идет вслед за ним, закутывается в его шерсть и спокойно так спит, - поделился кошачьим секретом Илья.

Кошка Шурка - подружка Рикси. Фото: предоставлено героем публикации.

Помимо рыси у Смолиных 10 бенгальских кошек, каракет, 3 саванны, сиамские кошки, сноу-шу и другие породистые обитатели.

Помимо Рикси в доме содержится 28 кошек, в основном породистых. Фото: предоставлено героем публикации.

Несмотря на шалости и проказы пушистых, чете удалось договориться с каждым питомцем и создать ему комфортные условия. Так, только на корма каждый месяц уходит около 100 тысяч рублей — закупается большое количество сухого итальянского корма, лоток паучей и куриное мясо.

- Взрослая рысь может и лося завалить, такая у нее сила челюсти. Мы кормим Рикси курятиной. Он предпочитает шеи, крылья и головы. Сгрызает их полностью, не оставляя костей. В день съедает примерно 2-2,5 кг мяса. Кролика не любит, говядину и индейку тоже, - объясняет собеседник.

Содержать целый дом кошек — задача не из простых, но супруги уже привыкли проводить уборку по 2 раза в день и группами возить питомцев на вакцинацию. У каждой кошки есть свое место для сна, свои игрушки, свой лоток.

У каждой кошки есть свой лоток. Фото: предоставлено героем публикации.

В доме специально оборудована кошачья дверка со шторкой, чтобы питомцы могли выходить на террасу и во двор. У Рикси имеется собственный переход в уличный вольер. Для безопасности животных вся территория обнесена забором из профнастила высотой 2,6 метра. Некоторых питомцев не останавливает и это обстоятельство.

«Полночи гонял нас по сугробам»

За эти несколько лет непоседа Рикси не раз заставлял понервничать своих кормильцев. Илья рассказал историю, как однажды им вместе с женой пришлось потратить немало сил, чтобы поймать беглого шалунишку:

- Зимой, когда снега намело, он перемахнул через забор и полночи нас гонял по соседскому участку с заброшенной стройкой. Устали, все сырые, язык на плече, по пояс в снегу, а ему хоть бы что. У него лапы устроены так, что он не проваливается. Посмотрел на нас, и потрусил вперед прямо к калитке. Был еще осенью случай — он с кем-то через калитку нюхался. Подумали, кто-то из наших сбежал. Приоткрыли калитку, а там соседский кошак, и Рикс за ним рванул. Проскочил прямо у меня между ног. А я в тапках. Побежал за фонариком и калошами, возвращаюсь, открываю калитку, а он перед ней сидит.

Рикси любит гонять хозяев по снегу. Фото: предоставлено героем публикации.

Любопытство убило кошку — гласит английская поговорка. С Риксом такого не случится, ведь хозяева делают все для его безопасности, но любознательная натура рыси не раз приводила к курьезным ситуациям. Например, однажды он повис на заборе, а в другой ситуации чуть не упал с бани вместе с хозяином.

- Однажды я поднялся по лестнице на крышу бани, а он забрался вслед за мной. Лапы поехали по металлочерепице, и он стал сползать вниз. Я его схватил и прижал к себе. Одной рукой я держался за конек, чтобы не упасть, а другой держал его. Что самое смешное, супруга была в доме с гостями и не могла меня слышать. Так и висели, пока сосед не увидел и не помог спуститься, - поделился историей собеседник.

У Рикса еще нет собственного блога, но на страницу Ильи в одной из соцсетей подписано уже 4 тысячи человек. Количество виртуальных друзей неумолимо продолжает расти благодаря постам о буднях рыси. Каждое видео набирает больше сотни лайков даже с учетом того, что намеренно своих кошек Илья нигде не рекламирует. Они — часть его жизни, его питомцы и друзья.