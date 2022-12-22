Револьвер, патроны и наркотики: В Володарском районе дальнобойщику померещилось, что его преследуют, и он вызвал полицию

Эта история произошла 18 декабря. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Погоня как в голливудском фильме не так давно развернулась в Володарском районе – на трассе за груженой фурой ехали сразу несколько машин. Встревоженный водитель большегруза набрал в полицию и попросил помощи, ведь преследователи хотели украсть перевозимый товар и разобрать двигатель машины. Случаи шокирующий, да и скандал мог бы разгореться нешуточный, но только если бы вся эта история не происходила лишь в голове у самого дальнобойщика… Как оказалось, погоня и история с преследователями водителю фуры причудилась!

Звонок в дежурную часть полиции Володарского района поступил примерно в три часа дня 18 декабря. 42-летний водитель фуры «Скания» сообщал о том, что двое неизвестных пытаются похитить перевозимый им товар (тележки для магазинов), разбирают двигатель и преследуют его на нескольких машинах.

Мужчина подтвердил факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Дело пахло керосином, поэтому на помощь к дальнобойщику тут же выдвинулись сотрудники ГИБДД. На 5 километре автодороги М-7 «Волга» они заметили нужный большегруз и остановили его. За рулем был мужчина, который вел себя очень странно, невнятно говорил и не мог нормально стоять на ногах. По всем внешним признакам было понятно, что он пьян. Однако позже полицейские могли предположить, что дальнобойщик «под кайфом», ведь во время осмотра машины они нашли рюкзак с револьвером, патронами к нему и наркотики.

Водителя фуры, естественно, задержали. Сам он оказался жителем Свердловской области.

– Мужчина подтвердил факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по нижегородской области.

Револьвер. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские составили на дальнобойщика протокол за потребление наркотических средств или психотропных веществ. В настоящее время мужчину отправили под административный арест на две недели.

По этому случаю возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». По этой статье мужчине грозит срок от трех до пяти лет.

– После отбывания административного ареста фигуранту уголовного дела будет избрана мера пресечения, – подытожили в МВД.

Груз в машине. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

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