Имитация икры, дешевый горошек и отказ от сладкого: Как накрыть новогодний стол в Нижнем Новгороде всего за 2 тысячи рублей

На продукты для новогоднего стола потрачено 2 тысячи рублей. Фото: Мария СОРОКИНА

Перед наступающим Новым 2023 годом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» была поставлена задача - уложиться в две тысячи рублей на покупки для праздничного стола. Многие сетуют, дескать миссия невыполнима, все дорого и вообще, пожалуй, лучше в праздник поработать или напроситься в гости. Ответственно заявляем — миссия выполнена! Ровно две тысячи потребовалось на ее прохождение. Составляем подробный гайд для чайников, как не потеряться в лабиринте ценников и скидок.

Подготовка к рейду по магазинам

Первым делом необходимо определиться с блюдами, которые будем готовить. Наступающий год пройдет под знаком кота или кролика, поэтому использовать крольчатину будет как-то не очень вежливо по отношению к самому символу торжества. Тем не менее, праздник полагается отмечать весело и задорно, а значит, остановимся на нежирных видах мяса — курице или индейке. А еще обязательными атрибутами новогоднего стола являются салат оливье, шампанское, икра и мандарины - без этого, простите, никуда. Обойдемся без киношной заливной рыбы, заменим ее на селедочку под шубой — котаны оценят. Третьим салатом будет «Любимый» (да, он так и называется) с курицей, сыром и шампиньонами. В качестве закусок жареный хлеб со шпротами и томаты с салатом из плавленого сыра с чесноком.

Список продуктов выглядит так: вареная колбаса, яйца, шампанское, масло сливочное, плавленые сырки, мандарины, киви, маринованные огурцы, картофель, мясо курицы, сыр, горох, шампиньоны, свекла, морковь, икра, томаты, лук репчатый, чеснок, ржаной хлеб, багет, шпроты, конфеты. Морковь и чеснок уже есть, поэтому просто добавим к чеку 20-30 рублей (кило моркови стоит 19.90, а кило чеснока 199.90, но нам хватит и пары зубчиков). Получается такой себе простенький стол на четырех человек. Берем эко-сумки, чтобы не тратиться на пакеты и вперед за покупками!

Одним супермаркетом не ограничимся

Первое правило, которое следует знать всем хозяюшкам 80 лвла: при совершении покупок к праздничному столу не стоит ограничиваться одной торговой точкой. Лучше выполнить несколько подходов небольшими суммами. Первым делом идем в винный магазинчик у дома и берем там... колбасу! Два батончика обходятся в 239,78 рублей.

2 батончика колбасы обошлись в 239,78 рублей. Фото: Мария СОРОКИНА

На оливье хватит, да еще и на нарезку останется. Присматриваемся к шампанскому — желанных Советского и Российского нет, движемся в сторону кассы. Дорогу перегораживает работница зала:

- Чем-то помочь?

- Да вот, шампанское к Новому году присматриваю.

- Возьмите вот это, французское! (демонстрирует бутылку стоимостью около 300 рублей) И цена не кусается, и вкусное, и голова на утро не болит!

- А что если это, подешевле? (взгляд падает на бутылку с ценником в 118 рублей)

- Ой, да это даже не шампанское! Напиток какой-то. Я вам говорю, возьмите французское — не пожалеете!

Не слушаем совета этой милой улыбчивой дамы. Наша задача - приблизиться к минимальному размеру розничной цены на шампанские и игристые вина, который составляет 169 рублей. Напиток мы еще поищем.

Идем в следующий магазин Два плавленых сырка обходятся в 30 рублей. Поглядываем на бутылку шампанского по желанной нам цене, но марка доверия не внушает, поэтому проходим мимо. Надежда подобрать определенный бренд по низкой цене начинает таять, как снеговик у обогревателя. А вот и майонез недорогой — всего 130 рублей за ведро. Обойдемся пока без него.

Подытог: 377,58.

Либо икра, либо шампанское!

Следом отправляемся в сетевой супермаркет, где планируем совершить большую часть покупок. Каждый продукт из списка можно найти по минимальной цене, но как-то очень не хочется портить праздник себе и другим, покупая вредные, контрафактные или просроченные товары. Строго присматриваемся к срокам хранения, составу и другой информации на упаковке. Экономить все-таки надо, поэтому в прицел попадает собственная марка магазина — огурчики за 110 рублей, горошек за 34 рубля.

При покупке огурчиков ориентируемся на собственную марку магазина (слева внизу). Фото: Мария СОРОКИНА

Шпроты за 74 рубля — тоже шпроты, поэтому без сомнений кладем в корзину.

А вот и та самая бутылочка шампанского с задорными золотистыми виноградинами на этикетке, и всего за 189,90 — это успех!

Искомое шампанское найдено. Фото: Мария СОРОКИНА

Берем две бутылки. Возникает первая неприятность — либо берем адекватное по цене шампанское, либо берем натуральную икру. Пока что отказываемся от икры, с алкоголем лучше перебдеть.

Куриная тушка обойдется недорого. Фото: Мария СОРОКИНА

Берем цельную тушку курицы, селедочку, половинку ржаного, багет, сыр, шампиньоны и перемещаемся в отдел с овощами и фруктами. Здесь глаза разбегаются от обилия цитрусовых — только турецких мандаринов можно встретить три вида — «добашибени», «на ветке» и «фасованные». Берем знакомые с детства марокканские, потому что они обойдутся дешевле.

При виде цитрусовых глаза разбегаются. Фото: Мария СОРОКИНА

Завешиваем картофель, фрукты и овощи по списку и перемещаемся со своей тележкой на кассу. Используем карту магазина, чтобы прошли все скидки (можно попросить в очереди). При желании можно списать бонусы, но мухлевать мы не собираемся.

Подытог: 1459.79

Подытог: 1459.79 Фото: Мария СОРОКИНА

Финальный квест

У нас остается 162,6 рубля на майонез, икру и конфеты. От сладкого решительно отказываемся. И тут остается выбор — либо пакет майонеза и имитация икры (74+68 рублей), либо только икра лососевая структурированная (акция 1+1 по 139 рублей за банку). Поскольку майонез в холодильнике есть, берем две акционных баночки лососевой в складчину с другом или соседом.

При любом из двух перечисленных вариантов за пределы 2 тысяч рублей мы не вышли. Остался и простор для экономии. Например, можно обойтись бабушкиными солеными огурцами (+110 рублей в копилку), дешевым шампанским (+46 рублей) и заменить еще несколько позиций в чеке по своему усмотрению.