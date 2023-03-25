«Стрелял по деревьям во дворе»: Шестиклассник пришел в школу с пистолетом в Дзержинске

Шестиклассник пришел в школу с пистолетом в Дзержинске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Дзержинске Нижегородской области ученик шестого класса заявился в школу с пистолетом. К счастью, на необычную обновку обратила внимание заместитель директора школы и вызвала полицию.

- В 9:30 23 марта в отделение полиции поступило сообщение от заместителя директора школы на проспекте Ленинского Комсомола в Дзержинске, что у одного из учеников обнаружен предмет, похожий на пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – На место происшествия сразу выехала полиция.

Как выяснилось во время проверки, пневматический пистолет в школу принес ученик шестого класса. Его он стащил у старшего брата, чтобы похвалиться перед друзьями. К счастью, ни один из детей от такого бахвальства не пострадал.

- Пистолетом школьник никому не угрожал и ни на кого не наводил, - пояснили сотрудники полиции. – Перед началом уроков на территории школьного двора он вместе с друзьями стрелял из него по деревьям, а затем передал на хранение однокласснику. Однако тот в конце урока отдал его учителю.

Уже известно, что на профилактическом учете ребенок не состоит. Ранее ни в каких скандальных историях замешан он не был.

- Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Сам пистолет отправлен на баллистическую экспертизу.