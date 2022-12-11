Три человека пострадали при столкновении легковушки и кроссовера в Балахнинском районе 11 декабря. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Три человека пострадали при столкновении «Шкода Рапид» и «Рено Дастер» в Балахнинском районе 11 декабря. Об этом информирует УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла в районе второго километра на автодороге «Красный Мыс - Гнилицкие Дворики». Сообщается, что 49-летний водитель «Шкода Рапид» выехал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, легковушка въехала в кроссовер «Рено Дастер», который в это время двигался в сторону Красного Мыса.

В результате столкновения 60-летний водитель и 58-летняя пассажирка «Рено Дастер» получили телесные повреждения. Они уже доставлены в балахнинскую ЦРБ. Также в больницу был доставлен водитель «Шкода Рапид».