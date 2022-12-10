Пьяная компания избила семейную пару в Нижнем Новгороде из-за сделанного замечания

Пострадавшие написали заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяные молодые мужчины и женщины серьезно избили нижегородскую семейную пару. О случившемся еще 19 ноября происшествии сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати».

Все началось с того, что житель многоквартирного дома в Советском районе на пути к лифту заметил, как пьяные молодые люди ногами открывают дверь в подъезде. Мужчина попросил компанию не портить общее имущество дома. После этого молодые люди стали избивать мужчину и пинать его ногами.

Молодые люди стали избивать мужчину и пинать его ногами ФОТО: скрин видеосюжета телепрограммы «Кстати»

Пока несколько молодых людей избивала мужчину. Две женщины из той же компании набросились со спины на супругу нижегородца. Одна из нападавших держала на руках ребенка, в то же время плечом удерживала пострадавшую и даже избивала ее ногами. Другая женщина ей в этом помогала.

Кроме того, мужчина из пьяной компании кулаком пробил двустороннее стекло двери подъезда.

Мужчина из пьяной компании кулаком пробил двустороннее стекло двери подъезда ФОТО: скрин видеосюжета телепрограммы «Кстати»

После случившегося нападавшие мужчины и женщины разбежались.

Своими жестокими действиями нападавшие женщины причинили жительнице дома вред. Пострадавшая получила перелом пальца, а также у нее порваны связки.

Ее муж после избиения в тяжелом состоянии попал в больницу. У него сломаны ребра, и он почти месяц является нетрудоспособным.

Семейная пара предполагает, что компания нападавших снимала посуточно квартиру в их многоквартирном доме.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Дело в том, что лица нападавших попали на камеры видеонаблюдения, которые находятся в подъезде и в лифте дома. Но виновных пока не нашли.

лица нападавших попали на камеры видеонаблюдения, которые находятся в подъезде и в лифте дома ФОТО: скрин видеосюжета телепрограммы «Кстати»

По данным сюжете телепрограммы «Кстати» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили следующее: по факту случившегося проводится проверка и решается вопрос о квалификации произошедшего.