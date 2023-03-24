Дважды переехала и протащила по асфальту: Шестилетний ребенок чудом остался жив, попав под колеса машины в Нижегородской области

ДТП произошло днем в поселке Сокольское. Фото: принтскрин видео.

Шокирующее ДТП произошло в поселке Сокольское Нижегородской области днем 23 марта. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД в 15:40 легковушка наехала на ребенка, игравшего у дома №2 по улице Северной.

- 62-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на играющего на дороге около лужи ребенка. Ребенок получил телесные повреждения. Был доставлен каретой скорой помощи в районную больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах мальчик в красной курточке увлеченно играет прямо на проезжей части и не замечает происходящего вокруг. Из-за угла в его сторону выезжает черный автомобиль. Водитель, будто бы не видя ребенка на своем пути, продолжает движение. Мальчика быстро затягивает под капот автомобиля. На мгновение легковушка замерла но, очевидно не видя помехи перед собой, водитель решил продолжить движение.

Неподалеку на автобусной остановке стояла женщина в белой куртке и ожидала транспорта. Увидев происходящее, она бросилась к машине и призвала остановиться. Следом подбежал и мужчина в черном пальто. Благодаря быстрой реакции очевидцев, ребенок остался жив. Водитель уехал с места аварии, а пострадавшего мальчика на карете скорой помощи доставили в районную больницу. К счастью, обошлось без тяжелых травм. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.