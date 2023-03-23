Поезд сошел с рельсов и перекрыл дорогу на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде. Фото: t.me/dtp_nn

В Нижнем Новгороде товарный поезд сошел с рельсов. Инцидент произошел днем 23 марта на улице Кузбасской, сообщают очевидцы в телеграм-канале «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Судя по информации, ЧП случилось перед виадуком на Московском шоссе, недалеко от станции Костариха. Прямо на железнодорожном переезде товарный состав с контейнерами сошел с рельсов, полностью перегородив дорогу автомобилям. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что часть контейнеров сошла с рельсов, а часть осталась на месте.

Сейчас, судя по «Яндекс. Пробкам», в этом месте образовался «глухой» затор, встала также идущая параллельно улица Вторчермета, большой затор наблюдается на Московском шоссе со стороны Дзержинска.

Обстоятельства происшествия выясняются.