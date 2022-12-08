«Вынашивал эту идею 30 лет»: Гигантскую пилотируемую модель военного корабля построил умелец из Нижегородской области

Модель большого противолодочного корабля проекта 1155 типа «Удалой», построенная в масштабе 1:20. Фото: Предоставлено героем публикации

Нижегородская земля во все времена была богата талантливыми людьми, и наши дни – не исключение. Нам случайно стало известно, что в Кстовском районе живет умелец, который построил точную копию военного корабля длиной почти 8 метров. Более того, она имеет штурвал, и в ней могут свободно размещаться два человека. Корабль поражает своей реалистичностью, устойчиво держится на плаву и способен развивать скорость до 8 километров в час. О том, как и из чего создана эта гигантская модель, с какими трудностями пришлось столкнуться и сколько времени и средств ушло на строительство, «КП – Нижний Новгород» рассказал ее создатель Сергей Анкудинов.

Потомственный судомоделист

Как это часто бывает, профессия Сергея не связана с моделизмом или конструкторством. После окончания морского факультета Горьковского высшего училища тыла в 1986 году служил в военно-морской части в Зеленодольске, но в 1994-м попал под сокращение, после чего трудился в разных местах на различных должностях. Последним местом работы стало МВД, откуда он уже давно вышел на пенсию.

- Идея построить такую модель возникла еще в лейтенантские годы, - вспоминает Сергей. - Я тогда выписывал польский журнал «Morze» («Море» - прим.), и в одном из номеров были опубликованы две интересные фотографии: на одной из них был изображен немецкий линкор «Тирпиц», а на другой он же, но с открытой надстройкой и сидящими внутри двумя людьми. Тогда я загорелся создать что-то подобное и вынашивал эту идею около 30 лет.

Основная работа над созданием корабля велась уже в деревне. Фото: Предоставлено героем публикации

Любовь к моделизму Сергею передалась от отца: он работал начальником группы моделистов в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях, и когда сыну исполнилось 7 лет, записал его в судомодельный кружок, в котором Сергей занимался все школьные годы.

- Все потолки у нас дома были завешаны самолетами, а шкафы заставлены танками, - с легкой ностальгией в голосе вспоминает Сергей.

Вперед к мечте

В 2004 году наш герой вышел на пенсию и оставил службу в МВД. Со временем дети выросли, появилось время на себя и свои увлечения. В феврале 2021 года он взялся воплощать свою давнюю мечту в жизнь – построить реалистичную модель большого противолодочного корабля проекта 1155 типа «Удалой» в масштабе 1:20. Но уже на первых порах моделист столкнулся с проблемой: нигде не удавалось найти деталировки этой модели. Фотографии и общие виды есть, а «подробностей» - нет. Но разве это могло остановить истинного изобретателя? Сергей не стал отчаиваться, а раздобыл две маленькие модели «Удалого» и, вооружившись штангенциркулем, кропотливо стал вымерять все размеры и пропорции.

Строительство модели велось в гараже, которого со временем стало не хватать. Фото: Предоставлено героем публикации

- Начинал делать в гараже в городе, - вспоминает он. – Потом две половинки перевез в деревню, здесь состыковал, обклеил стеклотканью. За прошлую зиму вместе с другом сделал всю надстройку и всю мелочевку. Основная корпусная работа велась с февраля по июль. Мне пришлось удлинять гараж и делать в бане пристрой, чтобы образовалось пространство около 10 метров. Также пришлось удлинять стандартный прицеп, чтобы транспортировать корабль.

Для перевозки корабля пришлось удлинять стандартный прицеп. Фото: Предоставлено героем публикации

10 кг шпаклевки и 11 банок краски

Сергей работал над созданием корабля 1,5 года – с февраля 2021 года по июль 2022-го. В работу было вложено много сил и средств: одни только стройматериалы обошлись примерно в 250 тысяч рублей. За это время мастеру пришлось вспомнить множество навыков и знаний: дерево- и металлообработку, основы электрики и даже сопромата. По мере возможности помогали друзья.

В процессе строительство "переехало" за город. Фото: Предоставлено героем публикации

- Сначала был куплен пеноплекс - утеплитель, похожий на твердый пенопласт. Он был насажен на две рейки, образовался скелет. Сначала делалась носовая часть, потом кормовая. Затем скелет обкладывался тем же пенопластом, всё склеивалось монтажной пеной и протягивалось шурупами. В апреле прошлого года я его перевез в деревню, сделал стапель, и эти две половинки состыковал и обклеил тремя слоями стеклоткани с эпоксидкой – ее ушло килограммов 45, - делится Сергей подробностями процесса.

Сначала был сделан скелет из реек и пеноплекса. Фото: Предоставлено героем публикации

Палуба судна выполнена из фанеры и обклеена стеклотканью – также как и внутренние обитаемые отсеки. Если говорить строительными терминами, получился сэндвич: снаружи и внутри стеклоткань, а внутри пенопласт.

Постепенно начали вырисовываться очертания будущего корабля. Фото: Предоставлено героем публикации

- Она [конструкция] непотопляемая. Надстройка вся сделана из пластика, который клеился космофеном, - говорит Сергей.

Неровности корпуса замазывались автомобильной шпаклевкой – ее, по словам Сергея, ушло около 10 килограммов. Корпус судна окрашен в серый цвет, а ниже ватерлинии – в красный, как и положено.

- Красной краски на днище ушло около 6 килограммов – оно окрашивалось в 2-3 слоя. Серой краски - около 7 килограммов. Итого примерно 11 банок краски, - подсчитал моделист.

Квартира Сергея на время превратилась в конструкторское бюро. Фото: Предоставлено героем публикации

Когда основные корпусные работы были завершены, Сергей приступил к изготовлению мелких элементов палубы. Многие детали выполнены с применением подручных материалов: например, антенна и поле для радиолокационных станций (РЛС) сделаны из наждачной бумаги, носовые башни – из пластика, а мачты – из трубки для электромонтажных работ. Иной раз приходилось выполнять едва ли не ювелирную работу.

Все детали кропотливо сделаны вручную. Фото: Предоставлено героем публикации

- Чтобы сделать ажурные башни РЛС, надо было скальпелем резать пластик на полоски, потом делать шаблон. Сначала рисуешь на фанере, что должно получиться, потом накладываешь пленку и монтируешь, - делится секретами мастер.

Корабль оснащен двигателем мощностью 480 Ватт, который работает от лодочного аккумулятора глубокого разряда. Внутри, под надстройкой, имеется место для судоводителя и еще одного пассажира.

Внутри корабля спокойно помещаются два взрослых человека. Фото: Предоставлено героем публикации

Салют на день ВМФ

С момента создания корабль «выходил в свет» всего три раза. Сергей признается: транспортировка такой огромной модели весом более 100 килограммов – дело хлопотное.

- Ехать нужно как минимум втроем, а лучше - впятером. Корабль надо хорошо привязать и снять все мачты и радиолокационные станции, чтобы их не снесло воздушным потоком. По приезду на берег нужно подкопать лопатой спуск. С собой берем целый багажник всякой мелочевки и инструмента, - рассказывает моделист.

Транспортировка такой огромной модели - дело хлопотное. Фото: Предоставлено героем публикации

Пожалуй, самый яркий заплыв был организован на день ВМФ. 31 июля восьмиметровая модель большого противолодочного корабля проекта 1155 типа «Удалой» гордо прошла по пруду Сормовского парка, а с модели был запущен дневной салют с цветным дымом. Батарею с фейерверком поместили в специальный металлический ящик, чтобы в случае разрыва не пострадали люди и сам корабль.

А дальше что?

Когда эйфория от осуществления мечты немного прошла, встал вопрос о том, куда применить построенный корабль.

- Идею выносил, а применение ей, получается, нет, - грустно вздыхает Сергей. – Мечта-то какая была: создать мини-флотилию из 5-6 кораблей, и тогда можно было бы устраивать мини-парад на день Военно-морского флота по аналогии с питерским.

С этой идеей Сергей писал в Министерство обороны, однако вразумительного ответа так и не получил. В городской администрации вроде бы одобрительно отнеслись к его намерениям, но дальше разговоров дело не пошло. Сергей даже писал режиссеру Никите Михалкову – в надежде на то, что, может быть, его корабль пригодится киношникам, но ответа не поступило. Выложил объявление на «Авито», однако пока покупателей не нашлось. Сергей пытался найти единомышленников из других городов, но специалистов, которые бы делали столь гигантские модели, он так и не обнаружил.

Сейчас построенный корабль находится в разобранном виде – отдельно корпус и отдельно настройка. Сергей полон новых идей и с нетерпением ждет весны – говорит, будет улучшать и совершенствовать свою модель. А вообще в планах строительство большого десантного корабля 775 проекта в масштабе 1:20, но пока на это нет средств. Поэтому Сергей хочет попробовать получить грант на реализацию своего проекта, в чем мы желаем ему успеха!

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