Может унести туда, где только белые медведи: нижегородский участник группы Конюхова рассказал о вероятных проблемах при установлении мирового рекорда

Нижегородец приехал в Мурманскую область, чтобы помочь установить рекорд воздухоплавания. Фото: СОЦСЕТИ

Известный российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло собираются побить международные рекорды дальности и продолжительности полета на воздушном шаре. Этим же составом несколько лет назад они преодолели порядка 2,4 тысяч километров за 55 часов. Старт нового полета состоится 24 марта. Единственный нижегородец из команды Конюхова-Меняйло вице-президент ФВР Георгий Зименко рассказал «КП-Нижний Новгород», какая обстановка царит на стартовой площадке, о чем думает команда перед полетом и каков его личный вклад в установление мирового рекорда.

- Я нахожусь здесь уже третьи сутки, - рассказывает собеседник, - вся наша команда состоит из 12 человек. На старте все обязанности распланированы одинаково. Мы готовим всю матчасть. Например, нам надо заправить почти 6 тысяч литров газа, все подготовить, размерять, повесить. Потом я и спортивный комиссар полетим на предполагаемое место приземления. Наша задача - приземлиться не в сложнодоступном месте и организовать их подбор. Спортивный комиссар следит за выполнением рекорда, поэтому мы должны прилететь с ним в точку приземления и все зафиксировать.

Каждый день у команды много однотипной работы. Фото: СОЦСЕТИ

К слову, полет прогнозируется очень непростой. Стартовая площадка находится в районе города Апатиты Мурманской области. Именно оттуда в 6 утра полетит воздушный шар. 71-летнему Федору Филипповичу предстоит находиться в полете порядка 60 часов. Летательный аппарат будет подниматься на высоту до 5 тысяч метров. Совсем недавно группа получила измененный прогноз и он не радует — из-за ветра шар может приземлиться не в самых благоприятных климатических условиях. Медлить уже нельзя - после пятницы погода может ухудшиться.

- Место приземления может быть где-то за Енисеем, где даже населенных пунктов нет, одни только белые медведи. Их может унести и в устье реки, и южнее, что было бы намного приятнее, но конкретная точка может меняться. Норильск тоже рассматривается, как один из вариантов, но просчитать точно нет возможности. Шар не может лететь против ветра, поэтому они будут управлять высотой, чтобы выбирать более выгодное направление ветра, - объяснил Зименко.

Их маршрут будет отслеживаться в режиме реального времени, за ним сможет наблюдать вся страна. От места приземления зависит не только рекорд, но и сценарий, по которому рекордсменов будут встречать и забирать оттуда. Несмотря на все это, настроение у участников мероприятия приподнятое — люди шутят и излучают оптимизм, выполняя повседневные задачи перед стартом.

У участников позитивный настрой - они верят в успех Федора Конюхова и Ивана Меняйло. Фото: СОЦСЕТИ

- Федор Филиппович рвется в бой! Его не остановить. Он готов лететь прямо сейчас. Это человек, который, как мне кажется, никогда не успокоится. Говорить ему про опасность сего мероприятия, я думаю, не стоит. В отличие от всех нас он эту опасность кушал и пил! - шутит Георгий.

Федор Филиппович готов лететь прямо сейчас. Фото: СОЦСЕТИ

По его словам, у участников есть полное понимание ситуации, как синоптическое, так и навигационное. Федор Конюхов летал вокруг Земли и поднимался на высоту 11 тысяч метров, а Иван - опытнейший пилот России в части самых больших полетов, поэтому сомнений по поводу успешности их миссии ни у кого нет.