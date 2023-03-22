Корсеты из старых джинсов и застежки наискосок. Нижегородцам рассказали, как обновить гардероб к весне без затрат

Модную вещь можно сделать из старых джинсов. Фото: апсайклинг Rishi.

Апсайклинг — модное движение, которое набирает обороты и в Нижегородской области. Оно предполагает умный и экологичный подход к использованию гардероба. Вместо того, чтобы тратить огромные суммы на тренды «весна-лето» и ломать голову над разгрузкой гардероба, можно использовать старые вещи вторично. Руководитель некоммерческой организации «Доброделы» Алла Стародворская рассказала «КП-Нижний Новгород», как одним выстрелом убить двух зайцев и создать из надоевшей одежды наряд, вызывающий восторг.

Карманы все еще в тренде

Одним из долгоиграющих трендов этой весны стала одежда с накладными карманами. Брюки, куртки, рубашки и даже юбки в стиле карго пользуются бешеной популярностью. Покупатели бегут за ними, едва увидев в витрине магазина. По мнению мастеров апсайклинга, тратить на это деньги совсем не обязательно. Трендовую вещь можно сделать своими руками, причем довольно быстро и просто.

- Жилеты, как у Вассермана, карго брюки, карго юбки — все это реально сделать из ненужных вещей. Можно нашить карманы в тон изделия или сделать цветными акцентами, - сказала собеседница.

Иными словами, в гардеробе достаточно иметь 2-3 однотипных вещи в тон, либо контрастных оттенков. Наиболее удачные цветовые сочетания можно найти в сети.

Рубашки не для офиса

- Необычные рубашки с капюшоном, с удлинёнными рукавами, рубашки из рубашек - все, чтобы люди не подумали, что вы работаете в банке. Каждая из таких рубашек есть в нашей мастерской в единичном экземпляре. Их можно бесплатно сшить самостоятельно из бывших в употреблении рубашек. Все зависит только от вашей фантазии, - заметила собеседница.

Модную рубашку можно сшить из нескольких. Фото: "Доброделы".

К слову, новую вещь можно сшить себе и в мастерской доброделов — все материалы для работы там предоставят.

При работе с собственным гардеробом найдутся и такие вещи, которые по каким-то причинам не подошли и для переделки. Их можно сдать в специальный контейнер для текстиля и мастерицы сделают из этого что-то особенное.

Кроме того, старые футболки и рубашки можно раскрасить методом тай-дай. Вещь можно скрутить спиралью, закрепить резинками, полить краской для ткани, выдержать краску в соответствии с ее инструкцией, а затем как следует прополоскать и высушить вещь.

Мастерицы из Дзержинска в тай-дай футболках. Фото: "Доброделы".

Существует множество различных техник тай-дай. Кто-то применяет спиральное окрашивание, кто-то наносит краску полосками, калейдоскопом или просто хаотично. Удобство этого метода заключается еще и в том, что работать можно с тканями различной плотности и текстуры. Краска хорошо будет смотреться, например, на джинсах и юбках.

Юбки с разрезом или бахромой

В этом году на подиумах было представлено достаточное количество различных вариаций юбок. Безусловный тренд — это юбки мини, которые могут быть выполнены как в стиле карго, так и в более романтичном стиле. Их можно дополнить баской или прозрачным кружевом, сделать асимметричными.

-Русалочка - мокрая и с хвостом. Силуэт русалочки в этом сезоне тоже в ходу - с воланами внизу и так далее. Пушистики - бахрома, перья, рафия. Покажите с их помощью, что ваш наряд живой. Нашить можно по краю изделия или вдоль швов. Можно также достать из шкафа что-то винтажное и дополнить современной обувью и аксессуарами, - советует Алла.

Юбки макси — не менее ходовой тренд для повседневной носки. Особое внимание, конечно, уделяется джинсовым и трикотажным изделиям, однако мастерицы советуют обращать внимание на крой и посадку, которые могут как улучшить, так и обезобразить силуэт. У Аллы есть собственное решение этого вопроса:

- Сделайте огромный разрез и пусть все смотрят на вашу ногу, но только на одну! Асимметричный или фигурный вырез очень легко сделать на имеющейся юбке макси.

Корсеты и кольчуги делаем сами!

На модном показе в рамках «Арт-мира» настоящий фурор произвели джинсовые корсеты от мастеров по апсайклингу из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Корсеты из старых джинсов побывали на "Арт-мире". Фото: "Доброделы".

Подобные подчеркивающие фигуру изделия найдутся и в мастерской нижегородских доброделов. Удивительно, но на такой эффектный элемент гардероба хватит одной или двух пар старых джинсов. Идеями девушки охотно делятся на мастер-классах.

- Корсеты и сетки-кольчуги могут носиться поверх платья, рубашек, и даже на голое тело. «Кольчугу» можно сделать из ремешков, полосок кожи, даже из джинсовых швов. Сейчас как раз впервые делаем такую вещь под заказ, - продолжила Алла.

Современный винтаж

Ни для кого не секрет, что вещи из бабушкиного сундука могут стать интересным винтажным дополнением к образу и в ряде случаев их даже не придется перекраивать, потому что мода циклична. Свое старое пальто тоже не обязательно нести в секонд-хенд или на благотворительную ярмарку. Достаточно заменить подкладку, фурнитуру, убрать или вшить плечики, нашить карманы и прочие детали, благодаря которым старая вещь заиграет по-другому.

Детали в виде застежек меняют образ в лучшую сторону. Фото: "Доброделы".

- У нас есть пример обновления пальто фурнитурой. В данном случае застежки креативно разместили наискосок и вещь стала смотреться по-другому. Еще один пример - бабушкино пальто без плечиков, с новой подкладкой и укороченными рукавами стало любимой вещью, - добавила Стародворская, - пробуйте смотреть на свою вещь с непривычной стороны и адаптируйте под модные тенденции!