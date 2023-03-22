«Ей с малышом просто некуда было пойти»: в «Доме мамы» рассказали истории нижегородок, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Кризисная квартира для беременных начала работать в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кризисная квартира для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, начала свою работу в Нижнем Новгороде. Здесь нижегородкам оказывают психологическую и юридическую помощь, помогают пережить непростой момент в своей жизни, адаптироваться к новой роли, трудоустроиться и вести самостоятельную жизнь. Директор благотворительного фонда «Крылья жизни», исполнительный директор благотворительного проекта «Дом мамы» Василий Коптев рассказал «КП-Нижний Новгород» о том, как работает квартира и кому уже удалось помочь.

Стала мамой в 18 лет

В числе первых в «Доме мамы» оказалась 18-летняя девушка, выпускница одного из областных детдомов. Пережив потерю обоих родителей, она нашла опору в отношениях с со сверстником, воспитывавшемся в том же детском доме. Дружба переросла в любовь, и они твердо решили создать семью, оба хотели ребенка. Однако жилищный вопрос встал на пути создания их семьи, пара отложила свадьбу на время. Но желание обоих иметь ребенка осталось, беременность была запланированной и желанной. Поскольку дом, где могли бы проживать молодые ребята с малышом, был признан аварийным и непригодным для проживания, а бюрократическая волокита надолго затянула процесс, податься на последних сроках беременности было некуда, и девушка обратилась за помощью в «Дом мамы». Сейчас у неё уже родился крепкий и здоровый сынишка и, благодаря поддержке специалистов, молодой маме не пришлось с ним расставаться.

- Молодой отец сейчас заканчивает обучение и в ближайшем будущем планирует выйти на работу, чтобы содержать свою семью, - рассказал Василий Коптев. - Нашей подопечной оказывалась преимущественно юридическая помощь. К нам она поступила потому, что ей с малышом негде было жить. То жилье, что досталось ей от родственников, совершенно не приспособлено для жизни. В такой ситуации, когда квартира уже есть, власти не могут выделить сироте другую.

В настоящее время юрист занимается вопросом жилья, новоиспеченная мама готовится выйти на работу, а папа новорожденного мальчика продолжает обучаться в колледже, чтобы получить профессию и стать полноценным главой семейства.

- Своим поведением наша подопечная доказывает, что готова воспитывать ребенка и быть ему прекрасной мамой. В этом отношении наблюдаются признаки того, что это будет хорошая, состоявшаяся ячейка общества, - подчеркнул Коптев.

Парень бросил, квартиры нет

Другая история из «Дома мамы»: 21-летняя жительница областного центра лишилась мамы в 5-летнем возрасте, отец пил и был лишен родительских прав, - так она и попала в детский дом. Сменив несколько приютов и приемных семей, девочка снова оказалась в детском доме. После выпуска, как и большинство таких детей, она быстро потеряла положенную ей денежную сумму, а вместе с ней и веру в людей. Но несмотря на это, ей очень хотелось домашнего уюта, семейного тепла, осталась большая потребность заботиться, любить и быть любимой. Когда, узнав о своей беременности, она поспешила поделиться радостной новостью с отцом ребенка, реакция его обескуражила - парень решил избежать ответственности и отказался как-либо помогать своей пассии и их будущему малышу.

- В ее ситуации хорошо то, что она до последнего работала. Подрабатывала в цветочном магазине. Однако череда трагических ситуаций в её жизни отразилась на ее поведении. Наблюдались импульсивность и подавленность. Потребовалась работа с психологом, которая продолжается до сих пор. Предстоит долгая методическая работа по изменению внутренних установок. В данном случае также решается вопрос о предоставлении жилья с подключением юриста, - добавил собеседник.

В настоящее время нижегородка уже находится на позднем сроке и не может выходить на работу, поэтому специалисты подыскивают ей источник заработка удаленно. Прогнозов по ее ситуации пока не дают, но работники кризисного центра искренне надеются на позитивный финал этой истории.

«Мы не содержим, мы помогаем»

«Дом мамы» представляет собой обычную квартиру на 3 или более комнат, где беременные женщины могут временно жить и получать различного рода помощь. Все делается для того, чтобы будущие мамы не оставались наедине со своими проблемами и переживаниями.

- Мы предоставляем минимальные блага - жилье и базовое питание, поддержку специалистов. Большего и не требуется. Материально мы не помогаем, чтобы предотвратить потребительское и инфантильное поведение. Наша задача помочь женщине пережить кризисную ситуацию, найти работу и вернуться к самостоятельной жизни, чтобы детей не отдали в детский дом, - объяснил собеседник.

К слову, проект относительно новый. В нашем городе он начал реализовываться прошлой осенью с подачи Игоря Лепихина, который является президентом «Дома мамы» в Нижнем Новгороде.

- Моя личная миссия в этом проекте - сделать так, чтобы детей не отдавали в детские дома, помочь женщинам в трудной ситуации - отметил Игорь Лепихин, - для меня - этот проект крайне важен как для предпринимателя и наставника по энергопрактикам.

Предпосылки к созданию подобной кризисной квартиры имелись уже давно. Посещая детские дома и занимаясь наставничеством более десяти лет, к подобным выводам пришел и Василий Коптев. По его мнению, многие воспитанники детдомов не круглые сироты, но из-за трудной жизненной ситуации оказались лишены родительской ласки и заботы. Этого можно было избежать.

- Работа «Дома мамы» отвечает моим внутренним потребностям. Мы предотвращаем такие ситуации, когда дети выпускников детских домов также оказываются в детдоме. Однажды я поехал в детский дом, посмотрел на все происходящее и понял, что детям нужно участие не в подарках и праздниках, а присутствие взрослого, который поможет им адаптироваться к реалиям жизни, - подытожил Василий Коптев.

Отметим, что в ближайшее время у «Дома мамы» появится еще одно помещение, что позволит одновременно оказывать помощь большему количеству женщин. К слову, аналогичный «Дом мамы» существует и в Белгороде. На опыте волонтеров, кураторов и психологов сотни подобных историй, которые закончились хорошо благодаря своевременно оказанной помощи.