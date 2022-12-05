«Выпивали, а потом уснули»: В Нижегородской области 27-летний парень заживо сгорел в машине, его товарищ успел выбраться

27-летний нижегородец заживо сгорел в машине в Тоншаевском районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

СК Нижегородской области начал доследственную проверку после страшного случая, произошедшего в минувшие выходные в Тоншаевском районе, где в машине заживо сгорел 27-летний парень.

Всё случилось 3 декабря около деревни Ошары. Двое друзей выпивали, сидя в вазовской «четырнадцатой» одного из них. В какой-то момент алкоголь и тепло сделали свое дело, и они уснули. Один из парней проснулся от сильного запаха дыма: 25-летний парень смог выбраться на улицу, а вот его друг, который сидел за рулем, покинуть авто не сумел.

Предположительно, пожар начался с капота. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Пламя практически мгновенно распространилось по всей машине, она выгорела полностью. Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили обгоревшее тело на водительском кресле. По результатам визуального осмотра следов насильственной смерти обнаружено не было, однако окончательный вердикт вынесут лишь после судебно-медицинской экспертизы.

- Следователи не исключают, что причиной трагедии могло послужить воспламенение предмета, который был накинут на двигатель для утепления. Назначена пожарно-техническая экспертиза, - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.