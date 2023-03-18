Солнечная погода и похолодание до -7 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 18 марта

С утра нижегородцев встретит долгожданное солнце и ясная погода. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ясная, солнечная погода и похолодание до -7 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде в субботу, 18 марта 2023 года. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

С утра нижегородцев встретит долгожданное солнце и ясная погода. А вот температура воздуха будет колебаться от –2 до –5 градусов. Хотя по ощущениям она будет ближе к – 10 градусам. Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 4 метра в секунду.

Днем в столице Приволжья будет такая же ясная и солнечная погода, а воздух прогреется до 0 градусов. Северо-восточный ветер немного сбавит порывы до 3,5 метров в секунду.

К вечеру температура воздуха начнет постепенно снижаться. Так, ночью столбики термометров будут показывать – 7 градусов. Ветер будет восточный, со скоростью до 2,6 метров в секунду.