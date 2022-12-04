«Он для меня круче, чем все остальные мужчины»: Писательница из Нижнего Новгорода вышла замуж за бойца из Донецка, потерявшего ногу на СВО

Свадьба состоялась 12 ноября Фото: предоставлено героем публикации.

Наверное, каждый человек где-то в глубине души мечтает о взаимной, чистой и светлой любви, как бывает обычно в сказках. Именно такая сказка и произошла с нижегородкой Александрой и ее возлюбленным Дмитрием из Донецка. Случайная встреча привела к умопомрачительному роману и скорой свадьбе, а сейчас молодые мечтают о большой семье и собственной кондитерской.

Случайное знакомство в литературной мастерской

Наша героиня по образованию журналист и раньше работала в газетах, в том числе и в «Комсомолке». Интерес к длинным текстам привел Александру в мир писательства, и она начала сочинять прозу в жанре реализма. Писала о трудных подростках, насилии, поднимала темы, актуальные в современных российских реалиях. Труды девушки вскоре заметили — она стала побеждать в литературных конкурсах. А затем прошла отбор в литературную мастерскую Захара Прилепина. Обучающие мероприятия проходили в поселке Лапино на хуторе «Русский лес».

- Туда съехались два десятка писателей со всей России. Две недели мы там жили, обучались, у нас были всевозможные семинары, лекции и встречи с известными людьми. И вот 30 июля нам сказали, что приедут участники боевых действий из Донецка. Военный корреспондент Михаил Семенов привезет нам бойца из ДНР, - начала свой рассказ собеседница.

Дмитрий в это время как раз приехал в Москву, чтобы решить вопрос с протезированием. Так получилось, что именно его корреспондент попросил выступить перед молодыми литераторами и рассказать о спецоперации. Недолго думая, парень согласился. Тогда он еще и представить себе не мог, к чему приведет это решение.

- Я в тот вечер опоздала на встречу, - продолжает Александра, - забегаю в гостиную, а в это время Дима как раз сидит во главе стола. Он сразу мне показался безумно красивым. Он тоже замер. Стал на меня смотреть, глаз не отводил. Я смущалась, отворачивалась постоянно, не могла выдержать его взгляд. Когда все закончилось, он встал из-за стола, и я увидела, что у него нет одной ноги. Он взял костыли и пошел мне навстречу.

Парочка познакомилась в литературной мастерской. Фото: предоставлено героем публикации.

Увиденное нисколько не смутило девушку – к тому времени между ними уже проскочила искра. Молодые люди стали общаться, вместе гулять, ходить на свидания.

Молодые люди ходили вместе гулять по Москве. Фото: предоставлено героем публикации.

Спустя какое-то время обучение Александры закончилось, и настала пора расставаться.

- Он меня тогда обнял крепко-крепко. Было такое ощущение, что мы уже сто лет знакомы! - с улыбкой вспоминает девушка. Уже потом Дмитрий расскажет ей, что в тот момент не хотел никуда отпускать.

Сделал предложение через месяц после знакомства

Влюбленные продолжили общение в соцсетях, а спустя некоторое время Дмитрий стал летать самолетом к своей любимой.

После того, как Александра уехала, молодой человек прилетел к ней в Нижний Новгород. Фото: предоставлено героем публикации.

Так незаметно пролетел месяц. В последний день лета молодые люди гуляли по городу вместе с дочкой Александры. Зашли в кремль и остановились на смотровой площадке, чтобы полюбоваться городским пейзажем.

- Он меня приобнял. Стояли так и восхищались — как же красиво вокруг! И вдруг он мне говорит: «Ты самая красивая у меня на свете! Я тебя очень сильно люблю! Когда я тебя встретил, я понял, ты - моя девушка! Я ждал тебя всю жизнь. Ради встречи с тобой не жалко было и ноги. Я хочу, чтобы ты была моей женой, прожить всю жизнь с тобой вместе». Я открыла от удивления рот и только еле-еле смогла сказать «да».

Сделал предложение в Нижегородском кремле. Фото: предоставлено героем публикации.

С этого момента молодые люди стали жить вместе, а вскоре подали заявление в ЗАГС. Изучая данные паспортов, сотрудницы ахнули. Как оказалось, Александра родилась в Киеве, а Дмитрий — в Донецке. Расстояние между этими городами составляет чуть более 500 километров по прямой — почти соседи, а встретились – в Подмосковье.

12 ноября состоялась свадьба, на которой были все друзья и родственники молодых. По объективным причинам из Донецка не смог приехать только папа Дмитрия, но как только появится такая возможность, он обязательно посетит Нижний Новгород.

Ждала своего героя всю жизнь

В это трудно поверить, но разница в возрасте у молодоженов составляет 10 лет — ей 34, а ему 24. Александра признается, замуж выйти никогда и не мечтала. Всегда искала надежного спутника и защитника, но не видела подходящего среди окружавших ее мужчин. Для обоих этот брак стал первым.

- В этом-то и парадокс, - продолжает Александра. - Я - дочь офицера и всю жизнь «воевала» со всем и со всеми. При любых происшествиях ехала снимать репортаж, брала интервью у грабителей, закладчиков, снимала ролики про трудных подростков. Сейчас я наконец-то почувствовала себя женщиной. Я с ним настолько изменилась! Такая стала мягкая - уже никуда не лезу, мне ничего не надо. Мне бы тортики печь, цветочки пересаживать и детей рожать. Муж полностью взял на себя все мужские функции, а я отвечаю за уют.

С 2018 года Дмитрий служил в Донецке. Фото: предоставлено героем публикации.

Для девушки Дмитрий — без преувеличения надежный защитник и достойный пример для всех остальных. Собеседница с дрожью в голосе вспоминает, как ее супруг оказался на грани жизни и смерти:

- Это было 15 марта. В одном из населенных пунктов они пошли на штурм. Снайпер ранил его в правую ногу. У него была огромная кровопотеря, и он сам себе перевязал жгутом. Стал отползать к медикам и подорвался на мине. Произошла травматическая ампутация левой ноги. Еще у него было множество осколочных ранений по всему телу. Сильно пострадала правая рука — ее собирали по частям. Изначально ее хотели тоже ампутировать, но в команде врачей был один молоденький интерн, который уговорил всех попробовать спасти руку. И сделали ведь! Сшили все нервы, сделали пересадку кожи и у него правая рука сохранилась. После всего этого он долго восстанавливался и пережил две клинических смерти.

Дмитрий проходил лечение в госпитале Донецка. Фото: предоставлено героем публикации.

Сейчас, конечно, все это в прошлом. Брак стал для обоих не завершением, а началом их совместной истории. У молодоженов большие совместные планы на будущее, а сейчас нужно решить насущные вопросы. Поэтому Дмитрий периодически уезжает в Донецк — хочет получить удостоверение участника боевых действий, документы на которое подал еще летом.

Мечты о большой семье и своей кондитерской

Планы у Александры и Дмитрия грандиозные — решить квартирный вопрос, нарожать детишек и обзавестись семейным бизнесом.

- У меня уже много лет есть хобби — я пеку торты. Муж во всем меня поддерживает. Говорит, что мои торты самые лучшие в мире, и все должны их попробовать. Думаем о том, чтобы открыть свою кондитерскую в Нижнем Новгороде и совместно вести дело. Как в кино — большая итальянская семья, у которой свой ресторан, где всегда много людей и все друг друга знают. Вот и мы хотим так! Откроем кафе-кондитерскую, чтобы из школ и детсадов к нам приходили дети, пили молочные коктейли и справляли дни рождения. Дочка уже придумывает, как поставит автомат со сладкой ватой. Мы хотим, чтобы люди забыли все плохое. Хотим дарить радость, нести добро и красоту!

Супруги очень любят детей и хотят иметь многодетную семью. Вместе решили, что первым у них должен родиться мальчик.

- Как только решим вопрос с квартирой, сразу будем рожать сына. Лишь бы с жильем все получилось, - откровенничает Александра.

Собеседница не скрывает — теперь она по-настоящему счастлива. Конфликтов и разногласий в их семье не бывает. Несмотря на скорое решение о заключении брака, и в мыслях нет в нем усомниться. В свободное от дел время у молодых настоящая идиллия — вместе ходят в спорткомплекс с тренажерным залом и бассейном, вместе гуляют по городу и выигрывают мягкие игрушки в тире, а еще все втроем по вечерам дружно рубятся в приставку.

Всей семьей они любят проводить время в тире. Фото: предоставлено героем публикации.

В скором времени Дмитрий даже планирует принять участие в клубных соревнованиях по плаванию.

Молодой человек планирует принять участие в соревнованиях по плаванию. Фото: предоставлено героем публикации.

- Он — мой мужчина, мой защитник и мой герой. Он для меня круче, чем все остальные мужчины вместе взятые! – не сдерживает эмоций Александра. - Он абсолютно любую работу может выполнять — и по дому, и ребенка из школы забирает. Человек настолько любит жить и настолько сильно всему радуется! Я еще никогда в жизни не была так счастлива, как с ним. Он ни разу мне не пожаловался, хотя я знаю, что у него бывают фантомные боли. Всегда с улыбкой обо всем говорит, даже о грустном. Все трудности встречает лицом к лицу и говорит, что со всем мы справимся.