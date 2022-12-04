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Общество4 декабря 2022 10:00

«Он для меня круче, чем все остальные мужчины»: Писательница из Нижнего Новгорода вышла замуж за бойца из Донецка, потерявшего ногу на СВО

Нижегородская писательница вышла замуж за парня из Донецка, потерявшего ногу в бою
Иван АЛЕКСЕЕВ
Свадьба состоялась 12 ноября

Свадьба состоялась 12 ноября

Фото: предоставлено героем публикации.

Наверное, каждый человек где-то в глубине души мечтает о взаимной, чистой и светлой любви, как бывает обычно в сказках. Именно такая сказка и произошла с нижегородкой Александрой и ее возлюбленным Дмитрием из Донецка. Случайная встреча привела к умопомрачительному роману и скорой свадьбе, а сейчас молодые мечтают о большой семье и собственной кондитерской.

Случайное знакомство в литературной мастерской

Наша героиня по образованию журналист и раньше работала в газетах, в том числе и в «Комсомолке». Интерес к длинным текстам привел Александру в мир писательства, и она начала сочинять прозу в жанре реализма. Писала о трудных подростках, насилии, поднимала темы, актуальные в современных российских реалиях. Труды девушки вскоре заметили — она стала побеждать в литературных конкурсах. А затем прошла отбор в литературную мастерскую Захара Прилепина. Обучающие мероприятия проходили в поселке Лапино на хуторе «Русский лес».

- Туда съехались два десятка писателей со всей России. Две недели мы там жили, обучались, у нас были всевозможные семинары, лекции и встречи с известными людьми. И вот 30 июля нам сказали, что приедут участники боевых действий из Донецка. Военный корреспондент Михаил Семенов привезет нам бойца из ДНР, - начала свой рассказ собеседница.

Дмитрий в это время как раз приехал в Москву, чтобы решить вопрос с протезированием. Так получилось, что именно его корреспондент попросил выступить перед молодыми литераторами и рассказать о спецоперации. Недолго думая, парень согласился. Тогда он еще и представить себе не мог, к чему приведет это решение.

- Я в тот вечер опоздала на встречу, - продолжает Александра, - забегаю в гостиную, а в это время Дима как раз сидит во главе стола. Он сразу мне показался безумно красивым. Он тоже замер. Стал на меня смотреть, глаз не отводил. Я смущалась, отворачивалась постоянно, не могла выдержать его взгляд. Когда все закончилось, он встал из-за стола, и я увидела, что у него нет одной ноги. Он взял костыли и пошел мне навстречу.

Парочка познакомилась в литературной мастерской.

Парочка познакомилась в литературной мастерской.

Фото: предоставлено героем публикации.

Увиденное нисколько не смутило девушку – к тому времени между ними уже проскочила искра. Молодые люди стали общаться, вместе гулять, ходить на свидания.

Молодые люди ходили вместе гулять по Москве.

Молодые люди ходили вместе гулять по Москве.

Фото: предоставлено героем публикации.

Спустя какое-то время обучение Александры закончилось, и настала пора расставаться.

- Он меня тогда обнял крепко-крепко. Было такое ощущение, что мы уже сто лет знакомы! - с улыбкой вспоминает девушка. Уже потом Дмитрий расскажет ей, что в тот момент не хотел никуда отпускать.

Сделал предложение через месяц после знакомства

Влюбленные продолжили общение в соцсетях, а спустя некоторое время Дмитрий стал летать самолетом к своей любимой.

После того, как Александра уехала, молодой человек прилетел к ней в Нижний Новгород.

После того, как Александра уехала, молодой человек прилетел к ней в Нижний Новгород.

Фото: предоставлено героем публикации.

Так незаметно пролетел месяц. В последний день лета молодые люди гуляли по городу вместе с дочкой Александры. Зашли в кремль и остановились на смотровой площадке, чтобы полюбоваться городским пейзажем.

- Он меня приобнял. Стояли так и восхищались — как же красиво вокруг! И вдруг он мне говорит: «Ты самая красивая у меня на свете! Я тебя очень сильно люблю! Когда я тебя встретил, я понял, ты - моя девушка! Я ждал тебя всю жизнь. Ради встречи с тобой не жалко было и ноги. Я хочу, чтобы ты была моей женой, прожить всю жизнь с тобой вместе». Я открыла от удивления рот и только еле-еле смогла сказать «да».

Сделал предложение в Нижегородском кремле.

Сделал предложение в Нижегородском кремле.

Фото: предоставлено героем публикации.

С этого момента молодые люди стали жить вместе, а вскоре подали заявление в ЗАГС. Изучая данные паспортов, сотрудницы ахнули. Как оказалось, Александра родилась в Киеве, а Дмитрий — в Донецке. Расстояние между этими городами составляет чуть более 500 километров по прямой — почти соседи, а встретились – в Подмосковье.

12 ноября состоялась свадьба, на которой были все друзья и родственники молодых. По объективным причинам из Донецка не смог приехать только папа Дмитрия, но как только появится такая возможность, он обязательно посетит Нижний Новгород.

Ждала своего героя всю жизнь

В это трудно поверить, но разница в возрасте у молодоженов составляет 10 лет — ей 34, а ему 24. Александра признается, замуж выйти никогда и не мечтала. Всегда искала надежного спутника и защитника, но не видела подходящего среди окружавших ее мужчин. Для обоих этот брак стал первым.

- В этом-то и парадокс, - продолжает Александра. - Я - дочь офицера и всю жизнь «воевала» со всем и со всеми. При любых происшествиях ехала снимать репортаж, брала интервью у грабителей, закладчиков, снимала ролики про трудных подростков. Сейчас я наконец-то почувствовала себя женщиной. Я с ним настолько изменилась! Такая стала мягкая - уже никуда не лезу, мне ничего не надо. Мне бы тортики печь, цветочки пересаживать и детей рожать. Муж полностью взял на себя все мужские функции, а я отвечаю за уют.

С 2018 года Дмитрий служил в Донецке.

С 2018 года Дмитрий служил в Донецке.

Фото: предоставлено героем публикации.

Для девушки Дмитрий — без преувеличения надежный защитник и достойный пример для всех остальных. Собеседница с дрожью в голосе вспоминает, как ее супруг оказался на грани жизни и смерти:

- Это было 15 марта. В одном из населенных пунктов они пошли на штурм. Снайпер ранил его в правую ногу. У него была огромная кровопотеря, и он сам себе перевязал жгутом. Стал отползать к медикам и подорвался на мине. Произошла травматическая ампутация левой ноги. Еще у него было множество осколочных ранений по всему телу. Сильно пострадала правая рука — ее собирали по частям. Изначально ее хотели тоже ампутировать, но в команде врачей был один молоденький интерн, который уговорил всех попробовать спасти руку. И сделали ведь! Сшили все нервы, сделали пересадку кожи и у него правая рука сохранилась. После всего этого он долго восстанавливался и пережил две клинических смерти.

Дмитрий проходил лечение в госпитале Донецка.

Дмитрий проходил лечение в госпитале Донецка.

Фото: предоставлено героем публикации.

Сейчас, конечно, все это в прошлом. Брак стал для обоих не завершением, а началом их совместной истории. У молодоженов большие совместные планы на будущее, а сейчас нужно решить насущные вопросы. Поэтому Дмитрий периодически уезжает в Донецк — хочет получить удостоверение участника боевых действий, документы на которое подал еще летом.

Мечты о большой семье и своей кондитерской

Планы у Александры и Дмитрия грандиозные — решить квартирный вопрос, нарожать детишек и обзавестись семейным бизнесом.

- У меня уже много лет есть хобби — я пеку торты. Муж во всем меня поддерживает. Говорит, что мои торты самые лучшие в мире, и все должны их попробовать. Думаем о том, чтобы открыть свою кондитерскую в Нижнем Новгороде и совместно вести дело. Как в кино — большая итальянская семья, у которой свой ресторан, где всегда много людей и все друг друга знают. Вот и мы хотим так! Откроем кафе-кондитерскую, чтобы из школ и детсадов к нам приходили дети, пили молочные коктейли и справляли дни рождения. Дочка уже придумывает, как поставит автомат со сладкой ватой. Мы хотим, чтобы люди забыли все плохое. Хотим дарить радость, нести добро и красоту!

Супруги очень любят детей и хотят иметь многодетную семью. Вместе решили, что первым у них должен родиться мальчик.

- Как только решим вопрос с квартирой, сразу будем рожать сына. Лишь бы с жильем все получилось, - откровенничает Александра.

Собеседница не скрывает — теперь она по-настоящему счастлива. Конфликтов и разногласий в их семье не бывает. Несмотря на скорое решение о заключении брака, и в мыслях нет в нем усомниться. В свободное от дел время у молодых настоящая идиллия — вместе ходят в спорткомплекс с тренажерным залом и бассейном, вместе гуляют по городу и выигрывают мягкие игрушки в тире, а еще все втроем по вечерам дружно рубятся в приставку.

Всей семьей они любят проводить время в тире.

Всей семьей они любят проводить время в тире.

Фото: предоставлено героем публикации.

В скором времени Дмитрий даже планирует принять участие в клубных соревнованиях по плаванию.

Молодой человек планирует принять участие в соревнованиях по плаванию.

Молодой человек планирует принять участие в соревнованиях по плаванию.

Фото: предоставлено героем публикации.

- Он — мой мужчина, мой защитник и мой герой. Он для меня круче, чем все остальные мужчины вместе взятые! – не сдерживает эмоций Александра. - Он абсолютно любую работу может выполнять — и по дому, и ребенка из школы забирает. Человек настолько любит жить и настолько сильно всему радуется! Я еще никогда в жизни не была так счастлива, как с ним. Он ни разу мне не пожаловался, хотя я знаю, что у него бывают фантомные боли. Всегда с улыбкой обо всем говорит, даже о грустном. Все трудности встречает лицом к лицу и говорит, что со всем мы справимся.

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