«Дым заполонил всю улицу»: Туристический автобус вспыхнул на дороге в Нижнем Новгороде

Туристический автобус вспыхнул на дороге в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Настоящий переполох случился утром 2 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там на улице Веденяпина загорелся большой туристический автобус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10.39 утра. Загорелся автобус на дороге около дома №24 по улице Веденяпина. В тушении пожара было задействовано 9 человек и две единицы техники, - рассказали в ведомстве.

Очевидцы, живущие в доме напротив, сняли полыхающий автобус на камеру - видео опубликовано в сообществе «Типичный Нижний Новгород» ВКонтакте. На кадрах видно, как автобус полностью объят клубами густого серого дыма, который вырывается из капота.

- Видела этот автобус. Дым заполонил всю улицу, ужасное зрелище! – написала в соцсетях нижегородка Елена К., которая стала свидетелем пожара.

К счастью, в момент возгорания людей в автобусе не было. Никто не погиб и не пострадал. По словам пожарных, обгорел моторный отсек на площади 5 квадратных метров. Причина пожара выясняется.