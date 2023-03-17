В «Морозовский» на сборы

Товарищеским волейбольным матчем между командами АПЗ и «Темп-Авиа» ознаменовалось открытие после ремонта второго корпуса в парк-отеле «Морозовский».

Мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию нового объекта посетили генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин, заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам АО «АНПП «Темп-Авиа» Михаил Тихонов и председатель первичной профсоюзной организации АО АНПП «Темп-Авиа» Сергей Нефёдов.

На первом этаже корпуса обновлен спортивный зал с раздевалками. На втором – семь жилых номеров. Ремонт длился полгода.

– Первый этап реконструкции корпуса завершен. Площади второго этажа теперь заняты номерами в формате «хостел» с двухъярусными кроватями, где одновременно могут разместиться 30 человек, еще одна двухместная комната предназначена для тренеров. Отремонтированные помещения предусмотрены в первую очередь для спортивных сезонных сборов, – рассказал директор парк-отеля «Морозовский» Андрей Санкин.

Особое внимание при ремонте уделили спортивному залу. Здесь установили современную приточную систему вентиляции, на полу специальный линолеум с разметкой для волейбола и баскетбола. В зале можно заниматься и другими видами спорта. Здесь готовы принять игроков в бадминтон, представителей боевых искусств, танцевальные коллективы, гимнастов.

В комплексе со спортзалом две раздевалки, каждая вмещает до 12 человек. В них установлены шкафы для переодевания производства АПЗ, обустроены душевые и санузлы.

В день открытия отремонтированных помещений в спортзале прошел товарищеский волейбольный матч между командами АПЗ и «Темп-Авиа».

– Играть здесь приятно: зал светлый, красивый, покрытие мягкое, амортизация отличная, – отметил управляющий 1-м производством АПЗ Дмитрий Махотин. – Будем чаще встречаться и устраивать соревнования.

Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ:

– Наряду со спортклубом «Знамя» у нашего завода появился второй спортивный комплекс, который будет особенно интересен молодежным командам. Предусмотрено и дальнейшее развитие этого помещения: здесь появятся тренажерный зал, зоны отдыха. Конференц-зал, который находится в этом корпусе, тоже будет реконструирован. В целом первый этап реконструкции позволит привлечь дополнительных посетителей парк-отеля.

Обязательно задействуем спортивный зал «Морозовского» в заводских программах, спартакиаде, различных соревнованиях и мероприятиях Молодежного совета.

Следующая часть бизнес-плана – развитие полного комплекса санаторных услуг на базе парк-отеля для оздоровления сотрудников АПЗ, КТРВ и других клиентов.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина