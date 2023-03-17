«Радость моя»

Почетные ветераны Арзамасского приборостроительного завода супруги Ивановы Геннадий Михайлович и Валентина Михайловна отметили 60-летие семейной жизни.

Поздравить пару с бриллиантовым юбилеем пришли председатель Совета ветеранов АПЗ Татьяна Сухарева и руководитель Арзамасского отдела ЗАГС Галина Воронцова.

– Ваша семья достойна уважения. Союз длиной в 60 лет – показатель прочности и драгоценности отношений. Вы образец для подражания нынешней молодежи. Всех благ вам, здоровья и долголетия, – поздравила ветеранов Татьяна Ивановна.

В подарок она преподнесла им сувениры с символикой АПЗ и заводские книги. Галина Воронцова вручила супругам памятный диплом и попросила расписаться в Книге почета ЗАГСа, где отмечаются все «рекордсмены» семейной жизни. А потом угостила Ивановых оладьями, ведь встреча проходила на масленичной неделе.

– Искренне поздравляем вас с юбилеем! – сказала Галина Юрьевна. – Целых 60 лет прожить в любви и согласии – это огромное счастье!

За душевным разговором супруги поделились секретами своего союза.

Познакомились Геннадий и Валентина на сельхозработах – вместе дергали турнепс.

– Я слабая, медленно работала, а он посильнее. Увидел меня, подбежал и начал дергать мою грядку, – вспоминала Валентина Михайловна.

В 1962 году Геннадий Михайлович ушел в армию и писал оттуда будущей супруге письма каллиграфическим почерком, чем окончательно покорил ее сердце. Расписались Ивановы 19 февраля 1963 года, когда жених пришел в отпуск из армии.

– Чтобы купить кольцо невесте, продал наручные часы. И нисколько не жалею о своем поступке, – рассказал Геннадий Михайлович.

Всю жизнь чета Ивановых трудилась на АПЗ в одном цехе – №54. Жена – токарем-часовщиком, а муж – заточником. Да и дома все заботы делили поровну. Правда сейчас все домашнее хозяйство в руках Геннадия Иванова: супруга по состоянию здоровья мало двигается. В квартире чистота и порядок, муж бережно ухаживает за своей второй половинкой.

– Утром варю кашу, на обед – борщ или рыбный суп, на ужин картошка с кабачками и паровые котлеты. Стараюсь готовить разное, а главное – с любовью, – поделился Геннадий Михайлович.

Кстати, жену он чаще зовет не по имени, а нежно и трогательно – «радость моя»…

Уходили мы от Ивановых с четким пониманием того, что именно на таких крепких, дружных, трудолюбивых семьях и держится наша страна.

Екатерина Ядрова

Фото автора