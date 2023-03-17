«Гепатит С не передается через рукопожатие»: нижегородский специалист объяснила, как уберечься от опасного вируса

Определить наличие вируса можно при лабораторном исследовании крови. Фото: Мария ЛЕНЦ

Гепатит С — смертельно опасное заболевание, которое способно долго жить в человеческом организме, никак себя не проявляя. Вирус передается через кровь или неосторожные половые контакты. Самый распространенный из гепатитов может годами разрушать человеческую печень, за что в народе стал зваться ласковым убийцей. В рамках недели по борьбе с заражением и распространением гепатита С главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала, как уберечь себя от этого опасного заболевания и что делать, если уже заразился.

По словам специалиста, вирус поражает печень - может привести к циррозу или раку, характеризуется умеренной интоксикацией, склонностью к развитию хронических форм.

- Существует масса разновидностей вируса, - информирует Наталья Николаевна, - в окружающей среде на инструментах и поверхностях, с которыми соприкасалась зараженная кровь, вирус может сохраняться в течение 16 часов, а иногда и до четырех дней. Кипячение уничтожает вирус в течение двух минут, а при 60 градусах требуется около получаса. Источниками инфекции являются больные всеми формами острого и хронического гепатита С и вирусоносители.

Нельзя заразиться через рукопожатие

Заразиться гепатитом С можно либо через кровь, либо через половые контакты. Он передается от других зараженных, причем больные представляют опасность в инкубационном, продромальном и желтушном периодах, а также при хроническом заболевании.

- Раньше основным способом заражения гепатита С было переливание крови и ее компонентов. Однако с появлением метода лабораторной диагностики вирусного гепатита С и с внедрением его в обязательный список обследований доноров этот путь отошел на второй план, - добавила она.

Все еще можно заразиться через загрязненные инструменты при введении веществ внутривенно, нанесении татуировок, посещении стоматолога или маникюрного кабинета. Словом, опасность возникает при любом повреждении кожного покрова или слизистых. Гепатитом можно заразиться при длительном тесном общении с зараженным родственником, используя общую бритву или маникюрные принадлежности — такой вариант тоже не исключен.

- Вирус может передаваться от матери ребенку во время рождения. Примерно у 10% больных острым гепатитом С и у 30% больных хроническим гепатитом С источник остается невыясненным. Необходимо помнить, что вирус гепатита С не передается воздушно-капельным и контактным путем, например при кашле, чихании, при рукопожатии, - объяснила Савицкая.

Как уже было упомянуто, гепатит С передается через кровь, либо половым путем. Соответственно, чтобы не заразиться, необходимо исключить подобные риски и своевременно проверять свое здоровье.

Следите за аппетитом!

Обычно вирус долго прячется и не дает о себе знать. Инкубационный период длится от 4 дней до 6 месяцев, но пациент может долгие годы не ощущать никаких симптомов, а позднее помочь ему уже не представляется возможным. У некоторых людей развивается острый гепатит С, который протекает заметнее. Он начинается в безжелтушный период.

- В это время появляются следующие симптомы: потеря аппетита, слабость, вялость, тошнота и рвота, иногда повышается температура, боли в мышцах и суставах, головная боль, кашель, насморк, боли в горле. Затем следует желтушный период. Первым признаком гепатита является утомляемость, которая постепенно нарастает, сопровождается слабостью и сонливостью. Присоединяется отсутствие аппетита, тошнота, вздутие живота, рвота. Желтуха при хроническом гепатите С появляется редко, - подчеркнула специалист.

В очень редких случаях на стадии цирроза развивается злокачественная опухоль печени — печеночно-клеточный рак.

И все-таки выявить гепатит С можно посредством анализа крови. Обследование рекомендуют проводить через полгода с момента возможного инфицирования, когда образуется достаточное количество антител. Также применяется метод ПЦР-тестирования, а еще влияние вируса на организм можно заметить при УЗИ, КТ и биопсии печени.

«У меня гепатит С, что делать?»

Бывает и так, что анализ неожиданно дает положительный результат. В этой ситуации врачи рекомендуют, в первую очередь, не паниковать. В таком состоянии человек себе может только навредить. Необходимо сразу обратиться к гастроэнтерологу или инфекционисту, который составит наиболее оптимальный план лечения.

- При гепатите ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Несмотря на все грозные осложнения, к которым может привести гепатит С, в течение многих лет вирус гепатита С может не проявлять себя. Необходимо регулярно проверять функцию печени, при первых признаках активации заболевания следует проводить противовирусную терапию. Традиционное лечение приводит к значительному замедлению прогрессирования заболевания, - резюмировала Наталья Савицкая.

КОНКРЕТНО:

Профилактика заражения гепатитом С:

- избегать случайных половых связей;

- использовать барьерные методы контрацепции;

- не использовать общие иглы при введении инъекций;

- татуировки и пирсинг делать строго в лицензированных салонах, где оборудование стерильно;

- использовать только личные инструменты для маникюра;

- не одалживать зубные щетки, бритвы, расчески;

- провести анализ на гепатит С при планировании беременности.