В нижегородском военкомате ответили на вопрос о рассылке повесток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в нескольких регионах России жителям вновь начали приходить повестки в военкомат. Подобное происходит в Липецкой, Пензенской и Воронежской областях. «Комсомолка» узнала, планируется ли рассылка повесток в Нижегородской области - для этого мы обратились в региональный военный комиссариат.

По данным ведомства, рассылка повесток входит в штатный режим работы военкоматов, который необходим для сверки учётных данных.

- Повестки выписываются, чтобы на предприятии работнику был оплачен рабочий день, когда он был в военкомате, - пояснили в областном военкомате.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о вероятности проведения второй волны частичной мобилизации в России.

Напомним, 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, согласно которой призыву подлежат некоторые категории граждан - те, которые состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.