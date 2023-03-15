В Нижнем Новгороде выбрали учителя года

Учителем года в Нижнем Новгороде стала Мария Шахова из гимназии № 13. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершился конкурс «Учитель года», победителем которого стала учитель русского языка и литературы гимназии № 13 Мария Валерьевна Шахова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году на конкурс было прислано 72 заявки от учителей их всех районов города, но в финал вышли только восемь – по одному педагогу от каждого района. После финальных испытаний «лекция с залом» и «мастер-класс» конкурсное жюри выбрало победителя.

По словам победительницы Марии Шаховой, она пришла в школу после практики, но не знала, что эта работа станет делом всей ее жизни.

- Я не планировала педагогической карьеры, пришла на работу после практики. Директор однажды сказала, что у меня хорошо получается, поэтому я осталась. А сейчас уже не представляю, как могло бы сложиться иначе. Главный мой стимул каждый день – это мои ученики, я победила благодаря им! - сказала она.

Как рассказал директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко, с каждым годом конкурс «молодеет», и к нему проявляет интерес всё больше молодых педагогов.

- Учителя, которые работают в школе три, пять, семь лет уже стремятся заявить о себе, показать всё то, чему они научились за время работы сами и чему научили своих детей, - подчеркнул Владимир Радченко.

Теперь Марии Шаховой предстоит участие уже на всероссийском этапе конкурса.

Ранее глава города Юрий Шалабаев учредил гранты для отдельных категорий педагогических работников муниципальных образовательных организаций «Молодой педагог».

- Учителя открывают таланты в наших детях и зарождают в них тягу к знаниям. Поэтому необходимо поддержать молодых педагогов нашего города, закрепить кадры и сделать так, чтобы им захотелось повышать свой профессиональный уровень, - заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.