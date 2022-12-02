Малышка в больнице: женщина с ребенком дважды за день попали в аварию в Нижегородской области

Пострадавшая женщина отказалась от госпитализации. Фото: принтскрин видео.

Неоднозначное происшествие зафиксировано в поселке Вача Нижегородской области 1 декабря. Там женщина и малолетняя девочка за одно утро два раза подряд угодили в аварию. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в девятом часу утра у дома 18 на улице Больничной (в нескольких десятках метров от районной больницы, прим.) произошло механическое ДТП. В нарушение правил дорожного движения женщина вышла из автомобиля на проезжую часть вместе с малолетним ребенком. Дорогу переходить они не собирались. Очевидно, дама хотела оценить урон, причиненный легковушке, но в этот момент ее вместе с малышкой сбил другой автомобиль.

- Водитель женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки» и находясь в трезвом состоянии, не выбрала безопасную скорость движения и не учла погодные условия — была ослеплена солнечным светом, в результате чего совершила наезд на пешеходов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Если первая авария не попала в сводку происшествий с пострадавшими, то после второй обеим уже наверняка потребовалась помощь медиков. Так, 4-летняя девочка получила тяжелые травмы — множественные переломы и ушибы. Ребенка в экстренном порядке доставили в больницу скорой помощи Нижнего Новгорода и госпитализировали. Другая пострадавшая — 30-летняя женщина отделалась ушибами, от госпитализации она отказалась.