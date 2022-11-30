Мобилизованный нижегородец взял с собой на службу щенка джек-рассела. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На службу в российской армии отправляются не только атлетичные и хорошо обученные солдаты, но иногда и милые щеночки. Уже неделю в одном из расположений находится песик породы джек-рассел по кличке Гера. Хвостатого товарища вместе с собой привез мобилизованный Александр из Уренского района Нижегородской области. Парень служит во взводе военной полиции и хвостатый друг ему нужен не для умилительных фото в соцсетях, а для выполнения поставленных задач.

- Я приобрел не только верного друга, но и сослуживца для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины в нашем полку. Отличный друг и боевой товарищ. Вернемся с победой, и все будет у нас хорошо! Конечно, пока он маленький, с ним трудно, потому что к туалету еще полностью не приучен, но это дело времени. Все к нему очень дружелюбно относятся, фотографируются, гладят. Подкармливать, конечно, не даю, чтобы только из моих рук ел. А так все отлично! - рассказывает Александр.

Сейчас Гера уже знает команду «сидеть», а скоро щенку поставят ушки. Хозяин к нему очень трепетно относится. Вышел на прогулку - получи специальную курточку в цветах зимней камуфляжной формы.

- Ой, замерз! - восклицает Александр и прижимает песика к своей груди, пытаясь согреть. Песик времени даром не теряет: позирует на камеру, хватает за пальцы.

Считается, что джек-рассел — это не только хороший компаньон, но и порода, способная выполнять некоторые боевые задачи. Так что Гера не просто щенок, а в перспективе настоящий солдат.

- Порода джек-рассел по своим характеристикам приближена к охотничьим, у них хорошо развит нюх. Они могут использоваться для поиска взрывчатки и запрещенных веществ. Также они помогают для поиска людей. В основном, конечно, джек-рассела как компаньона используют, но задатки охотничьих терьерных пород у них есть, - заметила руководитель по кинологической работе НРО КЦ «Собаковод» Елена Рябинина.

Маленькая Гера будет обеспечивать дисциплину в полку. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По ее словам, во времена Великой Отечественной войны собак подобных пород нередко использовали для отправления донесений, а еще это отличный «звонок», который оперативно сообщит о приближении посторонних.

К слову, решение взять четвероногого друга нижегородец принял осознанно, уже находясь на службе. Конечно, предварительно все было согласовано с командиром полка.

О верном хвостатом товарище Александра узнал и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Этой историей губернатор решил поделиться в своих соцсетях.

- Щенка он взял в питомнике, хотел потратить на него средства из региональной единовременной выплаты, но в питомнике за собаку взяли просто символическую сумму, - рассказал губернатор в своем телеграм-канале.