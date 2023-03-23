Назвали детей в честь святых: Семья священника с девятью детьми восстанавливает храмы в Нижегородской области

Фото: Предоставлено Инной Дяур.

В небольшом городке Навашино, расположенном в 190 километрах от Нижнего Новгорода, семья Дяур проживает уже 8 лет. Батюшка Андрей – настоятель в местном храме в честь Преподобного Сергия Радонежского, матушка Инна – его жена. Семья у них большая и дружная, вместе супруги занимаются воспитанием девятерых детей – четырёх дочек и пятерых сыновей. Совсем недавно семейство Дяур увидели по телевизору, что они получат высшую государственную награду – орден «Родительская слава», после чего на них со всех сторон посыпались поздравления. «Комсомолка» побеседовала с матушкой Инной и узнала о том, какие чувства возникли у них от такого «сюрприза», как они воспитывают детей и справляются со всеми сложностями.

– Награду эту мы ещё не получали, хоть об этом везде и пишут. Нам неудобно как-то, вдруг люди подумают, что мы обманываем. Просто никакого письменного уведомления мы не получали пока. Эту новость мы увидели по телевизору и нас все стали поздравлять, вот и всё, – рассказала в беседе Инна Дяур.

По стопам семейства?

Супруги Дяур не нижегородцы, оба приехали к нам в регион с Юга страны. Батюшка Андрей приехал сюда из Ростова-на-Дону, чтобы учиться в Нижегородской духовной семинарии. Матушка Инна перебралась из Ставрополья для учёбы в Нижегородском епархиальном женском духовном училище.

Батюшка Андрей – настоятель в храме в честь Преподобного Сергия Радонежского. Фото: Предоставлено Инной Дяур.

– Это был конец 90-ых и не во всех епархиях тогда были духовные школы, поэтому перебрались сюда. Муж сюда приехал потому, что у него здесь учился старший брат – отец Николай, он сейчас в Бутурлино служит, – говорит матушка Инна. – Батюшка из семьи священника, а у меня папа военный, а мама швея.

Супруги назвали детей в честь святых. Старший сын семьи Дяур – Андрей учится в Свято-Тихоновском университете на историко-филологическом факультете. Второй сын Павел поступил в Московскую духовную академию, Августин – заканчивает 11 класс, а доченька Пелагея – учится на повара-кондитера в Борском губернском колледже.

В следующем году стукнет ровно 20 лет, как батюшка служит в Русской православной церкви. Фото: Предоставлено Инной Дяур.

Среди остальных детишек почти все школьники. Сын Варфоломей ходит в 8 класс, дочка Елизавета – в 5 , Феврония – в 4, Александра – во 2 класс и только самый младший ребёнок в семье – сынишка Мелхисидек собирается идти в школу только на следующий год.

– Конечно нам бы хотелось, чтобы они пошли по нашим стопам, но всё зависит от них. Старший у нас хочет быть преподавателем истории, а второй поступил в семинарию, и будем надеяться, что он станет священником, но тут уже как получится. Если у него будет такое желание и дальше, то так тому и быть, – поделилась матушка. – Выходит, что Павел пошёл по стопам дедушки, ведь тот то же учился в духовной академии в Москве.

Без семейных традиций никуда

Хобби у детей тоже много: кто-то занимается музыкой, кто-то рисует, без дела оставаться никто не любит. Ребята занимаются в детской школе искусств. Старшая дочка семейства Дяур закончила художественное отделение, две средние девочки Елизавета и Феврония и младший сын Мелхисидек тоже занимаются рисованием, а младшая дочка Александра занимается в хоре.

Сын Варфаламей окончил музыкальную школу по классу балалайки, теперь ходит на волейбол.

Семья Дяур. Фото: Предоставлено Инной Дяур.

– Сейчас уже даже по окончанию музыкальной школы ему нравится ходить на оркестр. Его там ждут, они играют вместе с выпускниками бывшими, – рассказывает матушка. – Дети также занимаются моделированием, ездят на соревнования. Увлечений много.

Дети также помогают родителям с домашними делами, у них даже организовано дежурство для мытья посуды – у каждого свой день. Старшие сыновья помогают батюшке Андрею в столярной мастерской и делают топорищи, вазы, разделочные доски, скалки, тарелки, ложки и прочую домашнюю утварь.

– Батюшка увлекается этим, он прямо-таки вдохновляется этой работой и детей приучает, – делится Инна Дяур. – Они когда станут старше, смогут и подарок своей второй половинке сделать или по дому что-то своими руками.

Работа кипит в столярной мастерской. Фото: Предоставлено Инной Дяур.

Семейных традиций тоже много. Например, по воскресным и праздничным дням ходить всем вместе в храм. А к Рождеству и Пасхе в доме идёт большая уборка, Дяур вместе пекут куличи, делают пасху и красят яйца.

– Мы всегда вместе ужинаем и обсуждаем, что произошло за день. Они с нами делятся своими эмоциями, если кому-то грустно, мы стараемся подбодрить и поговорить, чтобы изменилось настроение, – говорит матушка. – Жизнь она всякая, а дети же тоже переживают. Если с учёбой тяжело или просто, что-то не получается, мы поддерживаем детей и им легче становится. Важно обнять, поцеловать, чтобы почувствовал вашу любовь.

Нужно уметь делать выбор

С самого детства в семействе Дяур учат делать правильный и осознанный выбор. Так, при выборе подарка на Рождество и День рождения детям приходится тщательно обдумать свои желания и выбрать что-то одно.

– Один подарок не потому, что мы жадничаем или ещё что-то. Ребёнок должен учиться ориентироваться в мире, ведь соблазнов много. Сегодня можно хотеть одно, завтра – другое, но так нельзя, должен быть определенный выбор, – объясняет Инна Дяур. – Мы стараемся прививать правильные ценности, чтобы не было такого: «Я хочу это!», щелкнул пальцем и, пожалуйста, у тебя всё есть.

Дети помогают родителям во всем. Фото: Предоставлено Инной Дяур.

Естественно, одежду и другие необходимые принадлежности в течение года супруги своим детям покупают, но к подаркам подходят более тщательно.

Батюшка со старшими сыновьями восстанавливает храмы

В следующем году стукнет ровно 20 лет, как батюшка служит в Русской Православной Церкви. За эти годы он служил во многих храмах Нижегородской митрополии. Два храма он построил с нуля. Сейчас батюшка Андрей – настоятель в храме в честь Преподобного Сергия Радонежского в городе Навашино, он также восстанавливает храмы в сёлах Монаково и Чудь, ещё один строит в Малом Окулово. Во всех приходах он каждую неделю проводит службу.

Матушка Инна признается, что их семью окружает много хороших людей, готовых им помочь и поддержать.

– Помогают в стройке добрые люди, благодетели. Просьбы о помощи батюшка выкладывает на своей страничке и многие откликаются. Только своими силами невозможно сделать всё, – объясняет матушка. – В восстановлении храмов мужу помогают и старшие сыновья.

Восстановление храмов. Фото: Предоставлено Инной Дяур.

Так, кровля храма в честь Святителя Николая Чудотворца в селе Монаково находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном капитальном ремонте. На центральном куполе нет кровли, частично разрушилась старинная кладка, поэтому во время таяния снега вода стекает внутрь храма, из-за чего образуется сырость. Там в срочном порядке планируют восстанавливать кирпичную кладку по периметру купола, делать гидроизоляцию свода и стропильную системы кровли.

А в селе Чудь храм оказался и вовсе в очень плохом состоянии: крыши, окон и дверей нет, внутри скопились битые кирпичи и вековой мусор. Сейчас там по всему храму проложили электропроводку, сделали подбой кровли и утеплили её, ведутся штукатурные работы.

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