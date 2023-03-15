Пункты выдачи Wildberries в Нижнем Новгороде работают в обычном режиме

Причиной недовольства владельцев ПВЗ стала новая политика компании касательно штрафов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сегодня в ряде федеральных СМИ и телеграм-каналах прошла информация о том, что сотрудники маркетплейса Wildberries объявили массовую забастовку, в связи с чем пункты выдачи заказов (ПВЗ) перестали выдавать покупателям товары. В подтверждение тому публиковались фотографии с объявлениями, якобы размещенными на дверях ПВЗ, где говорилось о том, что заказы сегодня не выдаются. На фоне этих тревожных сообщений журналист «КП-Нижний Новгород» обошел несколько ПВЗ в разных районах города и проверил, как они работают.

Так, свою проверку мы начали с пунктов выдачи в Сормовском районе. Здесь мы обошли три точки, каждая оказалась открыта и везде нас встретили приветливые сотрудники, вовсе не похожие на бурно бастующих.

– Здравствуйте, а вы в обычном режиме работаете? Закрываться не планируете? А то говорят, что заказы больше не выдают, – интересуюсь я.

– Добрый день, нет, работаем, как и всегда. Можете смело делать заказы и получать их, – ответила сотрудница за стойкой.

Дальше мы поехали и проверили два пункта выдачи заказов в Московском районе, но и там не заметили ничего необычного. По ступенькам одного ПВЗ с фирменным пакетиком вышла женщина, её мы и решили остановить.

– Извините, вы только что заказ забирали? У вас никаких проблем не возникло? – спросила я.

– Да, забрала заказ, никаких задержек, ничего. Тоже в интернете новости видела, беспокоилась, но тут всё мирно, – поделилась нижегородка.

Тем временем в пресс-службе Wildberries информацию о забастовках опровергли.

– Пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме. Информация о "забастовке" не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений, – сообщили «Комсомолке» в компании.

Причиной недовольства владельцев ПВЗ стала новая политика компании касательно штрафов. По словам сотрудников маркетплейса, с марта были приняты новые правила, согласно которым они будут вынуждены выплатить полную неустойку в размере стоимости бракованного товара, если покупатель вернёт его обратно. Также штраф выпишут, если вместо заказанного товара покупателю придёт что-то другое.

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