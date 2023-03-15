Красиво жить не запретишь: В Нижнем Новгороде 20-летний парень украл из магазина бутылку шампанского за 54 тысячи рублей и выпил его на улице

Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Занимательная история приключилась в прошлую субботу в Нижнем Новгороде, где 20-летний парень решил отдохнуть на широкую ногу и стащил из элитного винного магазина шампанское. Может, воришка не смог устоять перед красивой этикеткой на бутылке или его одолела жажда, но, несмотря на ценник в 54 тысячи рублей, шампанское оказалось в его руке. Дорогущий напиток молодой человек смаковать долго не стал, сразу выпив всё шампанское на улице.

Инцидент произошёл днем 11 марта, всё произошедшее записали камеры видеонаблюдения. Паренёк зашёл в магазин, словно в этом заведении он частый покупатель. Уверенной поступью он прошёлся вдоль рядов с элитным алкоголем и вдруг замер у прилавка. Наличие камер тоже не остановило вора, даже тот факт, что в одну из них он посмотрел прямо в упор. Схватив бутылку с красивой этикеткой, парень покинул магазин.

Кража попала на видео. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Сообщение о хищении из магазина поступило от директора торговой точки. В тот же день наряд полиции, несущий службу недалеко от места преступления, доставил в участок гражданина, схожего по приметам со злоумышленником, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду. – Ранее не судимый 20-летний житель Автозаводского района признался в содеянном и рассказал, что выпил шампанское на улице.

На момент задержания паренёк, очевидно, был не только пьян. Стражи порядка заподозрили, что он также находится под действием наркотических препаратов, ведь на это указывало внешнее состояние молодого человека.

– Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на наркотическое опьянение, но он отказался, – добавили в ведомстве. – За это на злоумышленника был составлен протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

За совершение этого административного правонарушения парня арестовали на пять суток. Также за кражу дорогостоящего шампанского на него было возбуждено уголовное дело.

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