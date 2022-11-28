«Я тебя угроблю, ублюдок!»: в Нижнем Новгороде пенсионерка напала на домофон, который не пускал ее домой

Пенсионерка колотила по устройству и рукой, и ботинком. Фото: принтскрин видео.

Считается, что хулиганят и устраивают акты вандализма в основном трудные подростки и маргиналы. На самом деле иногда общедомовое имущество крушат прилично одетые дамы в возрасте, что наглядно показала пенсионерка из Нижнего Новгорода. Она так страстно желала попасть домой, что чуть не оставила без домофона весь свой подъезд. «Договорившись» с устройством, дама все-таки смогла войти, при этом о своих ночных шалостях она скромно умолчала перед другими жильцами. Правда вскрылась, когда ее соседка захотела выяснить, кто же так нехорошо поступил, и посмотрела записи с камеры видеонаблюдения. Результат настолько поразил девушку, что она поспешила поделиться видеороликом в соцсетях.

- Прихожу домой с работы, увидела что домофон грязный, решила по камере посмотреть что произошло. Думала малолетки пакостили, оказалось соседка пенсионерка не могла домой попасть, - написала автор поста в сообществе «Инцидент Нижний Новгород».

Судя по записи, в темное время суток героиня видео хотела войти в подъезд, но по каким-то причинам домофон не реагировал на ключ. Дверь оставалась закрытой.

- Я что должна делать? Я что должна ночью делать? - воскликнула пенсионерка тяжело дыша, а затем начала колотить по домофону руками. Во взгляде женщины отчаяние смешалось пополам с агрессией — бездушная машина не хочет пускать ее с мороза домой.

- Открывайся! - уже в ярости кричит порядком замерзшая дама и ударяет по домофону ногой, демонстрируя при этом завидную растяжку (домофон располагается обычно на высоте около полутора метров от пола, прим.). Устройство, будто дразня ее, задорно пиликает. Женщина берет небольшую паузу на раздумья, затем продолжает яростно настукивать по домофону уже собственным ботинком. Для нее словно нет в целом мире ничего важнее, чем сию минуту попасть в свою теплую квартиру, а время идет.

- Я тебя угроблю, ублюдок! - не унимается пенсионерка и продолжает наносить удары.

В конце концов дверь все-таки открывается, впуская даму в подъезд. Однако бабушка-хулиганка не спешит заходить. Придерживая дверь спиной, она продолжает мстительно стучать по панели домофона уже каким-то металлическим предметом. Слышится характерный звон.

Наконец, нанеся домофону сокрушительное «фаталити», женщина гордо удаляется. Камера продолжает снимать.

Судя по названию видео «Поломала домофон», эта дуэль осталась все-таки за пенсионеркой. Однако благодаря системе видеонаблюдения, жильцы подъезда теперь знают бабушку-хулиганку в лицо и наверняка придут спрашивать деньги на ремонт устройства.

А можно было просто позвонить соседям и попросить открыть дверь.