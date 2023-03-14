«Не верится, что это реальность»: Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард в лотерею

Призовую сумму выплатят в течение 180 дней. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл миллиард в лотерею, сообщает пресс-служба «Столото». В ходе праздничного розыгрыша призов, состоявшегося 1 января 2023 года цифры на билете Александра составили выигрышную комбинацию. Таким образом, нижегородец стал вторым в истории лотереи, кому достался столь крупный выигрыш.

- Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею», — признался победитель.

Александр работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. К публичной жизни он не привык. Именно поэтому поехал за призом не сразу, а спустя пару месяцев. Решил выждать время, пока про этот тираж немного позабудут, а затем без предупреждения обратился в лотерейный центр с выигрышным билетом. Мужчина прошел необходимую процедуру идентификации в ходе которой подтвердилось, что именно он — обладатель заветной суммы.

Сам счастливчик пока не строит конкретных планов на всю сумму, но планирует тратить деньги разумно — расправиться с кредитами, купить автомобиль и, может быть, вложиться в свое дело.

- Хорошо, что выплата выигрыша будет в течение 180 дней — не хочется совершать импульсивных трат. Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки, - добавил он.

Часть выигрыша победитель и его супруга подумывают направить на благотворительность. Оказать помощь тем, кто в этом действительно нуждается.

- Раньше мы считали себя невезучими людьми. Постоянно были какие-то сложности. Около года назад мы с женой рассуждали на тему, что нужно что-то изменить в жизни, чтобы приносить максимальную пользу обществу своей деятельностью. Вселенная будто услышала наши добрые помыслы и подарила нам этот громадный приз, чтобы мы приносили пользу. Будем помогать — это плюсик в карму, - считает победитель.

По словам нижегородца, эта победа стала для него судьбоносной, раньше никогда так не везло. Поэтому цифра 4, выпавшая во втором туре, стала для него счастливой. Чета намерена остаться в родном городе, никуда не переезжать.

- Нижний — очень красивый зеленый город, поэтому переезжать мы никуда не собираемся. У нас самая лучшая страна, будем развиваться тут. Выигрыш нам в этом очень поможет, - подытожил нижегородец.