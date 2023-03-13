Нижегородская область заняла 20 место в рейтинге закредитованности регионов России

В среднем на одного нижегородца приходится задолженность в размере 267,1 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородская область разместилась на 20 месте в рейтинге российских регионов по уровню закредитованности населения. Согласно данным ресурса РИА Рейтинг, соотношение среднедушевого долга по кредитам к размеру годовой зарплаты в нашем регионе составило 55,2%. В среднем на одного нижегородца приходится задолженность в размере 267,1 тысячи рублей — сумма, равносильная покупке мебели или недорогого поддержанного автомобиля. За год размер задолженности на одного человека увеличился на 15,4 тысячи рублей.

Средний показатель закредитованности по стране составляет 54%. Размер долга рядового россиянина перед банками составляет 361,1 тысячи рублей, за год он увеличился на 31,2 тысячи рублей. В целом аналитики отмечают снижение уровня закредитованности россиян на 1,6%.

В ПФО лидирует Мордовия

Следует отметить, что среди регионов ПФО Нижегородская область в этом рейтинге идет второй. Чуть выше показатель у Мордовии (19 место общего рейтинга, прим.), где соотношение долга к годовой зарплате ниже, но размер задолженности на одного человека растет сильнее. Также на 27 месте среди регионов России оказалась Самарская область.

Самый высокий уровень закредитованности среди регионов Приволжья наблюдается в Удмуртии, которая расположилась на 82 строчке общенационального рейтинга. Соотношение зарплат к размеру долга там составляет 81,9%. За год размер задолженности на одного человека увеличился на 38 тысяч рублей. Давит долговая нагрузка и на жителей Оренбургской области и Башкортостана — 79 и 77 места в рейтинге, соответственно.

Москва и Крым вошли в топ-10

В наибольшей степени свободны от кредитов жители Ингушетии, которая возглавила рейтинг. Соотношение долга к годовой зарплате здесь составляет 12,2%, в среднем местный житель должен банку 41,8 тысячи рублей. Чуть ниже показатели у Дагестана и Чечни, которые занимают вторую и третью строчки, соответственно. На 4 месте расположился Крым. Также в топ-10 вошла Москва, где размер долга к зарплате составил 36,3%, а вот северная столица не вошла даже в первую двадцатку. Соотношение долга к зарплате петербуржца составляет 56%.

Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Тыва и Тюменская область, причем долги тувинцев выше размера годовой зарплаты (108,8%).

Как считали?

Уровень закредитованности каждого отдельно взятого региона оценивался, как соотношение среднедушевого долга по кредитам к годовой зарплате. Для построения рейтинга использованы данные Центробанка по объему кредитов, а информация о зарплатах была получена в Росстате. Были получены значения по состоянию на конец 2022- начало 2023 года.

Отметим, что в рейтинг не вошли Запорожская и Херсонская области, а также ЛНР и ДНР, данных по которым пока недостаточно для включения в статистику.