«Хотела отойти, но упала на рельсы»: Электричка насмерть сбила женщину в Нижнем Новгороде

Женщина шла по колее пути ФОТО: пресс-служба Центрального МСУТ СКР

Жительница Нижнего Новгорода шла вдоль рельсов по железнодорожному пути. В то же время к станции «Кооперативная» подъезжал электропоезд «Нижний Новгород – Правдинск», который травмировал женщину. Инцидент произошел вечером 10 марта 2023 года. О предварительных данных трагического инцидента сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По словам машиниста, подъезжая к станции, он увидел женщину, которая шла по колее пути. Машинист среагировал и подал громкий сигнал о том, что электричка приближается. Женщина его услышала и начала отходить с пути, но запнулась и упала. Машинист стал экстренно тормозить. Но расстояние между электропоездом и женщиной было небольшим. К сожалению, наезда избежать не удалось.

Как сообщили «Комсомолке» в УТ МВД России по ПФО, после случившегося от сотрудника железной дороги поступило сообщение в полицию о травмировании женщины. На место происшествия выехали сотрудники Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте.

– Пострадавшая была доставлена локомотивной бригадой на станцию Починки, где в последующем скончалась, – отмечают в Центральном МСУТ СКР.

Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка, в рамках которой будут выясняться причины происшествия.

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