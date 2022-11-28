Пьяная нижегородка угрожала ножом посетителям торгового центра в Канавинском районе

Сотрудники Росгвардии передали задержанную полиции. Фото: Мария СОРОКИНА

Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнюю женщину, которая представляла опасность для посетителей одного из торговых центров в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленница ворвалась в помещение с холодным оружием и стала угрожать всем подряд. Сотрудники ТЦ поспешили обратиться за помощью.

- В центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в торговом центре сработала кнопка тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно был направлен ближайший экипаж группы задержания, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу. В помещении к ним обратился охранник магазина и в подробностях рассказал, как все было и почему потребовалась помощь. По его словам, неизвестная женщина выглядела изрядно выпившей, ругалась и материлась. Она заглядывала в магазины, расположенные на территории торгового центра, и грозила посетителям ножом. Словом, вела себя неадекватно и пугающе.

- Женщину задержали возле торгового центра у цветочного магазина. Нож был изъят, - добавили в пресс-службе.

В настоящее время злоумышленницу передали в руки сотрудников полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К слову, за прошедшую неделю росгвардейцы совершили более 850 выездов по тревожному сигналу. По итогам этой работы за обозначенный период пресечено 78 нарушений, задержаны 5 человек.