Стояли на проезжей части: Иномарка сбила двух мужчин в Нижегородской области

В Балахнинском районе сбили двух пешеходов, один из которых скончался Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло в Балахнинском районе 26 ноября. Там водитель иномарки сбил двух мужчин, стоявших на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

41-летний водитель Renault Logan двигался по автодороге «Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер». Время было позднее, автомобиль ехал в глубокой темноте. Фонари, освещавшие один участок дороги, в какой-то момент пропали. Редко встречались проезжающие по встречной полосе автомобили. Неожиданно и резко фары осветили куртки двух людей. Произошло столкновение. Водитель Renault Logan сбил двух мужчин.

На записи с видеорегистратора Renault Logan, которое предоставили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, видно, что два человека стоят прямо на проезжей части. И вероятно даже, что они не увидели и не услышали приближающегося автомобиля.

– Оба пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения, – сообщается в телеграм-канале «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

В результате ДТП один из пострадавших скончался, второй был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции проверяют все обстоятельства случившегося.