Мужчина с маленьким ребенком отравились угарным газом в Нижегородской области. Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области следователи организовали доследственную проверку по факту отравления угарным газом маленького ребенка и его отца, сообщает региональное СУ СКР.

Утром 24 ноября в поселке Неклюдово города Бор отец и ребенок почувствовали недомогание в доме. После этого нижегородцев доставили в больницу.

В настоящий момент мужчину с ребёнком уже выписали. Нижегородцы находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе осмотра дома оказалось, что в пристрое к зданию работал бензиновый генератор для обогрева помещения.

Также осмотрели газовое оборудование и коммуникации в доме. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.