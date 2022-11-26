Гостиница РАНХиГС загорелась в Нижнем Новгороде утром 26 ноября. Фото: телеграм-канал "Нижний N1"

Гостиница РАНХиГС загорелась в Нижнем Новгороде утром 26 ноября. Из горящего здания было эвакуировано 177 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 7:21. Очевидцы сообщили, что горит гостиница Российской академии народного хозяйства и государственной службы на улице Пушкина в Советском районе. Возгорание произошло в одном из номером гостиницы РАНХиГС на девятом этаже.

- Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара 1-БИС. В 07:41 пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Из горящего здания было эвакуировано 177 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет. В настоящее время причина возгорания уточняется.

Сейчас гостиница РАНХиГС работает в штатном режиме.