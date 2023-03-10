Интеллектуальный потенциал АПЗ

1 марта отделу главного конструктора АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» исполнилось 65 лет.

Освоение любого изделия на предприятии начинается в ОГК. Именно сюда поступает документация от разработчиков, с которой работают конструкторы совместно с технологами.

Коллектив ОГК – это интеллектуальный потенциал АПЗ. Они обеспечивают производство качественной конструкторской документацией, отрабатывают ее в процессе изготовления, испытания и эксплуатации изделия: анализируют, ищут ошибки и неточности, вносят коррективы. Все этапы изготовления изделия – от получения документации до его отгрузки – контролируют работники ОГК.

Коллектив трудится и над модернизацией продукции, занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем контроля. В составе отдела есть участок технологического оборудования, где изготавливают АСК, пульты, жгуты.

Возглавляет подразделение главный конструктор Александр Сагин.

Группа разработчиков

ОГК исторически занимался сопровождением продукции, которую разрабатывали головные предприятия. В этом году впервые была организована группа, которая займется самостоятельной полноценной разработкой новых специзделий.

– Признавая высокий уровень профессионализма и опыта наших конструкторов, предприятия-разработчики, с которыми мы находимся в тесной взаимосвязи, передают в распоряжение АПЗ технические задания на разработку специзделий. Для нас это качественный скачок, ведь новые изделия – это будущее завода, – отметил Александр Алексеевич. – Объем работы за последний год колоссально вырос, в первую очередь в связи с массовой заменой покупных комплектующих. Плюс активизировалась деятельность по новым изделиям, такие сейчас есть в каждом подразделении. Несмотря на большую загруженность, нам все по силам.

В день юбилея

1 марта в конференц-зале прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших работников ОГК. С юбилеем отдела присутствующих поздравил председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин, который подарил коллективу ОГК музыкальную колонку.

Александр Сагин, заместитель технического директора – главный конструктор АПЗ:

– Горжусь тем, что возглавляю этот сильный, сплоченный коллектив! Чтобы стать настоящим конструктором, требуется не один год. В институте даются лишь азы профессии, способ мышления. А дальше выпускник приходит на предприятие, и необходимо не менее пяти лет, чтобы он почувствовал себя уверенно в работе и мог принимать ответственные решения, ведь одна конструкторская ошибка может перечеркнуть труд многих людей. Поэтому так важна у нас преемственность поколений. Молодые специалисты обучаются у опытных и постепенно выходят на тот уровень, когда сами начинают делиться знаниями.

Коллектив трудится и над модернизацией продукции, занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем контроля

Поздравляю коллег с юбилеем и желаю успехов в труде, хорошей зарплаты, творческих задач, рабочего настроя, который сейчас особенно необходим! Будем внимательны в работе и быстры в принятии решений!

Владимир Кузнецов, начальник КБ-9:

– Работаю в ОГК с 1981 года. По роду своей деятельности я неоднократно выезжал в командировки. Моя задача – работать с представителями эксплуатирующих предприятий. От них принимаю замечания, предложения по продукции завода. Со своей стороны рассказываю полную информацию об изделиях, чтобы исключить нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Это тесная взаимосвязь позволяет избежать ошибок и при необходимости устранять конструкторские недоработки.

Считаю, что конструктор должен ходить постоянно с карандашом и блокнотом, чтобы записывать свои мысли о свежих оптимальных решениях, рациональных новшествах, которые можно привнести в производство.

Желаю коллегам творческих успехов, постоянно расширять кругозор и техническую эрудицию!

Ирина Севлова, ведущий инженер-конструктор ОГК:

– У меня единственная запись в трудовой книжке! Я пришла в ОГК сразу после института. Попала в КБ, которое занималось спецтехникой. Помню, как поразила меня четкость и слаженность работы коллектива. Мне, молодому специалисту, поручили вести самостоятельно блок одного из специзделий, и благодаря поддержке коллег справилась с этой работой. А через год прошла аттестацию и уже не боялась вести более сложные изделия. Однажды мне поступило предложение перейти в другое подразделение, но я осталась верна ОГК. Мне нравится моя работа, где приходится решать сложные и интересные задачи.

Придя на завод, я влилась не только в коллектив КБ, но и в профбюро отдела. Было много поездок, экскурсий, праздников. Сейчас в моем ведении – ветераны отдела, поддерживаю с ними тесную связь.

Владимир Станиловский, почетный ветеран завода:

– Отдел главного конструктора всегда был флагманом завода. Освоение новых изделий, быстрая адаптация их под заводские технологии, разработка новых, востребованных рынком специзделий, продукции гражданской тематики – эти и другие важные дела отдела всегда требовали высоко держать планку, на что ориентировано не одно поколение специалистов ОГК.

Желаю современному коллективу оставаться лидером с системным взглядом на любую проблему, осваивать новые типы гироскопов и систем управления. Долгие годы работы со многими видами сложной специальной техники позволяют мне с уверенностью сказать, что только системный подход к проблеме позволяет увидеть ее недостатки. Однако это требует ежедневной работы и постоянного самообразования. Поэтому учиться никогда не поздно.

Екатерина Ядрова

Фото автора и Александра Барыкина