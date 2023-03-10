Время помогать

Гуманитарный груз, собранный работниками АО «АПЗ», жителями Арзамаса и Нижегородской области, доставлен военнослужащим и мирным жителям Луганской и Донецкой республик. Очередная командировка нижегородцев на территорию Донбасса была приурочена ко Дню защитника Отечества.

Общими силами

Объявленный в январе на Арзамасском приборостроительном заводе сбор гумпомощи был предназначен для города-побратима Харцызска и проходил под эгидой Координационного совета профсоюзных организаций и предприятий Арзамаса, который возглавляет председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин. В гуманитарный груз весом почти 6 тонн вошли предметы первой необходимости, продовольствие, постельные принадлежности, питьевая вода.

Утром 23 февраля большегруз «ПрестижСервисГрупп» выехал в место назначения. За рулем – Сергей Разносчиков. Груз сопровождал Александр Тюрин.

– Ехали с чувством того, как это важно и нужно сегодня, – рассказывает Александр Николаевич. – Вспоминался 1988 год, когда нашему городу, пострадавшему от взрыва на станции Арзамас-1, помогала вся страна. Теперь пришло наше время. По пути следования к нам присоединилась машина от НАО «Гидромаш», которая везла мебель и различное оборудование для подросткового центра «Хулиганодом», который должен скоро открыться в Харцызске. К 12 часам 25 февраля прибыли в Харцызск. Заехали в пункт временного пребывания эвакуированных жителей города Соледара, расположенный в помещении бывшего городского бассейна, где пообщался с жителями. После чего груз доставили в помещение школы №7. Нас встретили учителя и ребята. Чтобы процесс разгрузки шел быстрее, выстроились все в линию и передавали коробки по цепочке – из рук в руки. В общей сложности мы пробыли в Харцызске два часа, но этого времени было достаточно, чтобы оценить, в каких сложных условиях жили люди на протяжении длительного времени и насколько тяжело им сегодня. Поэтому они верят нам и ждут от нас помощи и поддержки. Еще раз огромное спасибо всем, кто принимал участие в сборе гуманитарного груза.

К бойцам – с письмами и книгами

В эти же дни нижегородская делегация, в составе которой был и председатель городской Думы Нижнего Новгорода, главный советник генерального директора АПЗ – председатель научно-технического совета Олег Лавричев, доставила гуманитарную помощь для военнослужащих.

– Побывали в Донцовке, Новопскове, Сватове, Северодонецке, Кременной, Рубежном и Харцызске. На одной из остановок в пути встретились с нашими бойцами из Лисичанска. Передали военнослужащим гуманитарные грузы общим весом порядка 60 тонн. Как всегда, доставили все самое необходимое: теплые вещи, продукты, лекарственные средства, оборудование, автомобильную технику, инструменты, электроприборы, раскладушки, матрацы. Вручили индивидуальные посылки, письма, детские рисунки и сборники стихов нижегородских и арзамасских поэтов, – рассказал Олег Лавричев на своей страничке ВКонтакте. – В Доме культуры Луганска пообщались с представителями правительства ЛНР. Обсудили начавшуюся интеграцию нового региона РФ, моменты законодательного регулирования процесса. Говорили о формировании бюджета на 2024 год в соответствии с российскими стандартами, восстановлении промышленности и привлечении инвестиций в производство и инфраструктуру. За большой личный вклад в установление межрегиональных связей и сотрудничество в вопросах развития культуры, спорта и военно-патриотического воспитания молодежи вручил министру культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрию Сидорову Благодарственное письмо городской Думы Нижнего Новгорода.

Это была девятая благотворительная командировка нижегородцев на Донбасс.

Сбор гуманитарной помощи на АПЗ продолжается. Средства, вещи и предметы первой необходимости можно передать через предцехкомов в профсоюзную организацию и Совет ветеранов завода.

· благодарность

Координационный совет профсоюзных организаций Арзамаса выражает благодарность за участие в сборе гуманитарного груза:

- коллективам и руководству АО «АПЗ», АО «АНПП «Темп-Авиа», АО «Коммаш», АО «АМЗ»;

- руководству и студентам АПИ НГТУ, Арзамасского филиала ННГУ;

- коллективам, детям и родителям православного детского сада, д/с №№ 4, 6, 11, 16, 34, 43, 51;

- школам №№1, 2, 10, Ломовской СШ;

- ветеранам АО «АПЗ».

Ирина Балагурова

Фото предоставлено Александром Тюриным