Девушки с обложки

Первая печатная реклама на Арзамасском приборостроительном заводе появилась в 1970-е годы и была посвящена магнитофонной продукции. Героинями рекламных фотосессий стали работницы магнитофонного цеха Людмила Архипочкина и Ольга Хохлова.

В 1972-м с конвейера выходит первая партия магнитофона «Легенда-401». В октябре того же года на АПЗ слесарем-сборщиком устраивается и Людмила Архипочкина (в замужестве Есина). Девушка учится на вечернем в филиале МАИ, активистка и красавица – стройная, со светлыми кудрявыми волосами, обаятельной улыбкой. За фотогеничную выразительную внешность ее и выбрали для рекламных съемок.

– Мама отлично получалась на фотографиях, камера ее «любила», – рассказывает сын Сергей Есин. – На снимках она такая же, какая была в жизни – без ретуши и фотошопа. Сама себе делала прически, подбирала одежду. Вот она в черно-белом платье с геометрическим рисунком и туфлях на платформе. На другом фото – в трикотажном платье насыщенного зеленого цвета с модным в то время воротником; жаль, что черно-белые фотографии не могут передать всей его прелести. Мама была мастерица на все руки: сама шила, вязала на машинке, всегда выглядела современно и с изюминкой.

Людмилу Архипочкину снимали для рекламы несколько раз – и в помещениях завода, и на улице на фоне берез. А в 1981 году ее портрет с лентопротяжным механизмом «Легенды-404» в руках попал в журнал «Человек и закон». На развороте обложки – портрет Людмилы Архипочкиной и подпись: «Коллектив цеха АПЗ им. 50-летия СССР в честь XXVI съезда Коммунистической партии взял повышенные обязательства – выпустить дополнительно к плану более 300 магнитофонов «Легенда-404» с государственным Знаком качества. Свой вклад в достижения коллектива вносит инженер Людмила Ивановна Архипочкина. Народный заседатель Арзамаского городского народного суда, член комитета комсомола, она много сил отдает воспитанию молодежи».

В 1986-м Людмила Архипочкина перешла в ЭРО инженером-экономистом, проработала там до 1993 года. Затем до выхода на пенсию трудилась главным налоговым инспектором по Арзамасскому району, была советником государственной гражданской службы.

– Всю жизнь мама с теплотой вспоминала о тех фотосессиях, с удовольствием рассматривала фотографии, бережно хранила буклеты. Это было время ее молодости, – говорит Сергей Есин.

Людмила Архипочкина

С рекламой кассетной магнитолы «Эврика-402», первая партия которой в количестве 25 штук сошла с конвейера 3-го механосборочного цеха в 1974 году, связано имя Ольги Хохловой. Она тоже устроилась в магнитофонный цех в 1972 году. Работала контролером, монтажником и регулировщиком РЭАиП. И тоже была активисткой: играла на клавишных в цеховом ансамбле «Эврика», хорошо пела.

– С Ольгой мы вместе работали на участке регулировки «Эврики», – рассказывает бывший работник цеха №30 Михаил Хорьков. – Она была грамотным специалистом, хорошо разбиралась в электронике. Когда появились буклеты с ее фотографией, мы все ее поздравляли и подшучивали: теперь весь Советский Союз тебя знает, а замуж вышла за своего коллегу (Валентина Ганорского, регулировщика РЭАиП цеха №30).

В 1982 году Ольга Хохлова ушла с завода, работала на разных предприятиях города, а в 2000-х уехала на родину, в город Каменск-Уральский Свердловской области.

Позднее рекламные буклеты – на модель «Легенда-404» – стали выпускать в цветном исполнении. Как рассказал Сергей Никонов, работавший в те годы конструктором серийно-конструкторского отдела по магнитофонной технике и отвечавший за подготовку и выпуск сопроводительной документации, печатали буклеты в типографии газеты «Горьковская правда», а в качестве моделей были девушки, с которыми непосредственно работали горьковские фотографы.

Вспоминают ветераны

Валентина Рожнова, ветеран АПЗ, мастер по культуре производства цеха №30:

– Хорошо помню обеих девушек. Блондинки, красивые – как куколки. Оля тогда работала на конвейере на лентопротяжке. Простая, добродушная, открытая – душа нараспашку. Пела в заводском ансамбле. А Людочка, между собой называли ее Дюймовочка, направляла нас на повышение разрядов, приносила книги, которые приобретались через общество книголюбов. Мы за девочек очень радовались.

Людмила Толщина, ветеран АПЗ, начальник БТК цеха №30:

– Никаких кастингов тогда, конечно, не проводили, девушек выбирало руководство. О стилистах тоже речи не было, фотографировались в своих нарядах и прически себе делали сами. Олю с «Эврикой» фотограф снимал в одной из заводских столовых, где в большой кадке стоял розан. А Людочку – так ласково ее все называли – где-то в заводоуправлении.

Ирина Балагурова

Фото из архива ОВСиМК