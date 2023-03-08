Нижегородцы оригинально поздравили дам с Международным женским днем

Вечером 7 марта жители ЖК увидели на снегу надпись: «С 8 Марта» ФОТО: Мария Ширшова
Мужчины из года в год стараются удивлять женщин в праздничный день 8 Марта. Они дарят цветы, подарки, устраивают незабываемые свидания. Некоторые идут дальше и поздравляют женщин целого жилого комплекса. Так, в преддверии Международного женского дня жители нижегородского ЖК «Цветы» обнаружили под окнами большую открытку на снегу. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте в группе «ЖК «Цветы».
Вечером 7 марта жители ЖК увидели на снегу надпись: «С 8 Марта».
– Вышла вечером на балкон и увидела, как двое мужчин создают это прекрасное поздравление, – сообщила «Комсомолке» жительница ЖК «Цветы».
Многие боялись, что за ночь снегопад, о котором предупреждали синоптики, скроет поздравление.
Да, снег, конечно, покрыл надпись. Но утром 8 марта подобная поздравительная открытка появилась под окнами другого дома ЖК «Цветы».
Утром 8 марта поздравительная открытка появилась под окнами другого дома ФОТО: Олег Радионов
Нижегородцы, судя по всему, хотели поздравить с праздником женскую половину жилого комплекса. Но им удалось поднять настроение и удивить милых дам всего Нижнего Новгорода.
– Вот так один сделал приятное многим, – пишет Ирина П. о второй открытке на снегу в сообществе «Мой Нижний Новгород».
Жительницы самого ЖК также не остались равнодушны к оригинальному поздравлению.
– Спасибо, мальчики! – благодарит Светлана Ж., подписчица сообщества «ЖК «Цветы».
Жители города и раньше удивляли дам своей креативностью. Так, 8 марта 2018 года 728 мужчин выстроились по обе стороны от Чкаловской лестницы в форме восьмерки, создав поздравление «С 8 Марта» из живых букв.
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