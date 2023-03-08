«Леди в погонах-2023»: Голосуй за самую очаровательную участницу! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красивые и сильные, добрые и справедливые, любящие и заботливые - обычно об этих девушках говорят с неподдельным восхищением и замиранием сердца. Ведь каждая из них является героиней, стоящей на страже закона.

Они работают спасателями в МЧС, расследуют самые сложные преступления в Следственном комитете, обеспечивают порядок на транспорте силами транспортной полиции и стерегут самых опасных преступников в исправительных колониях ГУФСИН, проверяют уровень заражений в Роспотребнадзоре.

Объединяет их одно – все они носят погоны! И форма им всем удивительно к лицу. Каждая из них является образцом женственности и справедливости, красоты и чести.

В международный женский день 8 Марта «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» запускает интернет-голосование «Леди в погонах-2023». Отдать свой голос за любимую участницу могут все наши читатели и пользователи интернета.

Итоги конкурса мы подведем 15 апреля. Участницы, набравшие наибольшее число голосов, получат подарки от нашего издания. А с победительницей конкурса вы сможете прочитать интервью на страницах нашей газеты и на сайте kp.ru.

Условия голосования

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Голосование «Леди в погонах-2023»