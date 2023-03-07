Нейросеть показала районы Нижнего Новгорода в виде котов

Нейросеть сгенерировала районы Нижнего Новгорода в образе котов. Фото: Midjourney.

Кошачий месяц март продолжается, и под окнами многоквартирных домов по утрам уже можно услышать «задушевные разговоры» пушистых, которые, опережая гаджеты, будят нижегородцев на работу. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» решил пофантазировать, как выглядел бы каждый из восьми районов Нижнего Новгорода, если бы он был котом. В этом деле помогла популярная нейросеть, которая на свой вкус наделила каждого районного кота своими характерными особенностями.

Автозаводский район

Автозаводский кот вышел хмурым. Фото: Midjourney

Название говорит само за себя. Это самый большой по численности населения район города, который строился вокруг Горьковского автомобильного завода — одного из ключевых городских промышленных предприятий. Район настоящих героев труда, именами которых названы улицы. Здесь живут целые династии заводских работников. Видимо, именно поэтому кот-автозаводец получился несколько хмурым, будто только что отработал смену.

Ленинский район

Ленинский кот выбрал историческую территорию на Молитовке. Фото: Midjourney

В Ленинском районе кот сидит перед сгенерированной версией «Дунькиной фабрики» ( ныне Бугров бизнес-парк), что относится к памятникам архитектуры регионального значения. Большой холеный рыжий кот будто бы помнит времена купцов Башкирова, Блинова и Бугрова, которые в конце XIXвека наладили здесь льняное производство для своих нужд.

Канавинский район

Кот-канавинец сидит на территории Нижегородской ярмарки. Фото: Midjourney

Кота-канавинца нейросеть изобразила на площади перед зданием, очень напоминающим Главный ярмарочный дом. Вероятно, электронный разум еще не знаком со стадионом «Нижний Новгород», пакгаузами и другими новыми достопримечательностями на территории района, но знаком с его исторически ценными объектами и архитектурными памятниками.

Нижегородский район

В Нижегородском районе нейросеть заинтересовали памятники. Фото: Midjourney

Самое сердце Нижнего Новгорода, по мнению нейросети, изобилует памятниками. Вот и вместо Минина с Пожарским на площади Народного единства изображен памятник кота. За ним, очевидно, ночлежка Бугрова, потерявшая при генерации один этаж. Не хватает знаменитого: «Водки не пить. Песен не петь. Вести себя тихо». Нижегородский кот опрятный, ухоженный. Добрым и задумчивым взглядом он смотрит куда-то вдаль, словно в ожидании новых перспектив и вызовов.

Приокский район

Приокский кот очень отдаленно напоминает свой район. Фото: Midjourney

Лицо Приокского района — это научно-исследовательские институты и наукоемкие предприятия, такие как «Нител» и «Алмаз-Антей». Здесь также есть музей-квартира академика Сахарова, однако нейросеть это никак не отразила. Желтые здания на фоне больше напоминают корпуса Нижегородского кремля, чем архитектурный облик микрорайона Щербинки. С другой стороны, церкви там действительно есть, но выглядят несколько иначе. Также на изображении нет и намека на живописные дубравы и откосы с видами на Оку, хотя представлен один из наиболее озелененных районов города.

Советский район

Кот из Советского района вышел своеобразным. Фото: Midjourney

Как и сам район, этот кот выглядит относительно небольшим, но обладает выразительным взглядом. За спиной животного размещены красные кирпичные здания. Одно из них отдаленно напоминает то ли часовню на улице Пискунова (Нижегородский район), то ли Тобольские казармы. Ни Щелоковский хутор, ни обновленный парк «Швейцария» на изображение не попали.

Московский район

Кот из Московского района сидит на бочке. Фото: Midjourney

Зато о Московском районе компьютерный мозг знает, по всей видимости, достаточно. Местного кота программа изобразила на фоне желтых домиков в 2-3 этажа, напоминающих народную стройку недалеко от Вари или Чаадаева. Пушистый сидит на декорированной бочке, будто напоминая о местных мастерах-ремесленниках и различных производствах, которые были здесь организованы в конце ХIХ века.

Сормовский район

Сормовский кот получился суровым. Фото: Midjourney

Как и в Автозаводском районе, в Сормове есть несколько заводов В годы Великой Отечественной войны они поставляли боевую технику на фронт. По сей день здесь работают «Красное Сормово», судостроительный завод «Волга» и другие предприятия. Кот-сормович показан настоящим суровым трудягой. На фоне изображены типичная сормовская пятиэтажка, строительная техника и земляные отвалы. Очевидно, программа намекает пользователю, что район продолжает развиваться. Совсем недавно здесь была построена развязка на улице Циолковского, а теперь грядут работы по продлению ветки метро.