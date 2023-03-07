Стали более образованными, свыше 13% никогда не были в браке: Как изменились женщины Нижнего Новгорода за последние 10 лет

Нижегородстат составил портрет типичной нижегородки к 8 марта. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В преддверии Международного женского дня специалисты Нижегородстата составили портрет типичной нижегородки и выяснили, как изменилась жизнь женщин в регионе за последние 5-10 лет.

Возраст

По словам заместителя руководителя Нижегородстата Ларисы Богатковой, по данным на начало 2022 года в Нижегородской области проживало чуть более 1,7 млн представительниц прекрасного пола, что на 4% меньше, чем пять лет назад. Средний возраст нижегородки составил 45 лет – по сравнению с 2018 годом он увеличился на 1 год. 22,3% составляют женщины в возрасте от 14 до 35 лет, 33,2% - женщины от 36 до 59 лет. Дамы старше 60 лет составляют 30,7% женского населения региона.

- На 1 января 2022 года в нашем регионе насчитывалось 11 376 женщин – долгожителей, 107 из них – в возрасте 100 и более лет, - добавила Лариса Богаткова.

Образование и карьера

Согласно статистике за 10 лет, жительницы Нижегородской области в последние годы стали гораздо образованнее. По данным Всероссийской переписи населения на 1 октября 2021 года, высшее образование имели 28% опрошенных

- Женщин, имеющих высшую квалификацию, окончивших аспирантуру и докторантуру, стало больше в два раза по сравнению с 2010 годом. Нижегородок с неоконченным высшим образованием стало меньше, 1,7 процента в 2021 году против 4,2 в 2010 году, - прокомментировала Лариса Богаткова.

Сократилось число женщин, не имеющих даже школьного образования. Если в 2010 году таковых было 0,7%, то в 2021 году этот показатель снизился до 0,2%.

В Нижегородской области женщины трудятся практически во всех отраслях экономики, но большинство представительниц прекрасного пола заняты в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг, а также не обрабатывающем производстве, в оптовой и розничной торговле. Согласно результатам выборочного опроса нижегородских компаний, женщины практически наравне с мужчинами занимают руководящие должности, то есть 49,8% руководителей являются женщинами.

Семья

В Нижегородской области проживает в 1,2 раза больше женщин, чем мужчин, поэтому конкуренция среди дам в делах сердечных достаточно высокая. Впрочем, более 13% нижегородок, ответивших во время переписи на вопрос о семейном положении, признались, что никогда не состояли в браке. Для сравнения, в 2010 году эта цифра превышала 16%. Доля разведенных женщин в 2022 году составила 10,7%, в то время как в 2010 году этот показатель равнялся 9,9%. 52,7% опрошенных нижегородок состоят в браке, подавляющее большинство – в официально зарегистрированном. Согласно статистике, в последние годы нижегородки все чаще стремятся узаконить отношения. Более 20% нижегородок являются вдовами – в 2010 году их доля составляла 21,8%.

Что касается рождения детей, то за последние годы ситуация сильно не изменилась: на рождение первенца нижегородки решаются в 25-26 лет, второго ребенка заводят в среднем в 31-32 года.