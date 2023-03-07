«Права проверяли каждые 100 метров»: Как работает первая женщина-водитель автобуса в Нижнем Новгороде

Наталья Прудовская работает водителем автобуса уже более 30 лет. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Женщина за рулем уже давно стала для всех привычной картиной, зато на женщину-водителя автобуса в России до сих пор реагируют с долей скептицизма и изумлением. Наверняка многие жители Нижнего Новгорода, которые ездят на общественном транспорте, не раз обращали внимание на представительниц прекрасного пола за рулем троллейбусов, трамваев и автобусов, задаваясь десятками вопросов. Что ж, в преддверии Международного женского дня корреспондент «Комсомолки» встретился с первым водителем городского автобуса Натальей Прудовской и узнал, почему она выбрала эту «не женскую» профессию, об особенностях работы, отношении близких к её выбору.

Стажировка новичков

Улыбчивая, с невероятно красивыми глазами женщина встречает нас у проходной автопарка №2 ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс». По первому взгляду и не скажешь, что эта хрупкая и элегантная дама уже более 30 лет работает на предприятии и души не чает в своей сфере.

– В путь! – бодро заявляет Наталья, и мы пересекаем автопарк и садимся в ЛИАЗ бело-зеленого цвета. Как оказалось, этот автобус учебный и за его рулём уже сидит стажёр, а для Натальи, в роли наставника, есть специальное место позади. – Отсюда я всё вижу и контролирую.

Наталья со стажёром. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Стажировать новых шофёров дело не простое, помогать приходится во всём. Мало найти общий язык со стажёром, его ещё надо как можно тщательнее погрузить в рабочую атмосферу. В обязанности Натальи, как водителя-наставника, входит объяснение всех нюансов профессии и показ маршрутов. Этим делом она занимается уже более 17 лет.

– Я всегда говорю, что дорога – это книга, её надо уметь читать. Когда видишь ситуацию и просчитываешь её, то принимаешь все необходимые меры, чтобы не допустить аварию, падение пассажиров. Где-то притормозил, где-то вправо или влево ушел, но стажировать, конечно, тяжелее, потому что приходится думать за двоих, – рассказывает Наталья Прудовская.

С обучением стажёров женщина справляется на «Ура», да и во время обычной работы на маршруте проявляет себя не хуже.

Автопарк. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Мне сказали: «Женщин-водителей никогда не было, нет и не будет»

С детства Наталья мечтала работать водителем: весь день катаешься за рулём, а за это ещё и деньги платят. К тому же в семье было на кого равняться, ведь папа и дядя Натальи были шофёрами.

– В школе я получила свои первые права, на мотоцикл. Я была ярая гонщица, мальчишки мне давали свои мотоциклы, гоняла по городу. А уже после окончания школы я все-таки купила свой собственный мотоцикл, у меня был «Восход 3М», – делится женщина-водитель. – И уже потом у меня появились права на троллейбус, автобус, легковую машину, грузовую и даже с прицепом.

Итак, закончив 10 классов в школе, Наталья пошла целенаправленно учиться на водителя троллейбуса в профессиональное техническое училище №18. Наша героиня отучилась полгода, получила специальные права и следующие четыре с половиной года работала водителем троллейбуса. И всё бы ничего, но вдруг Наталья решила, что хочет водить автобус.

Нататлья работает в автопарке №2 ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Я пришла устраиваться в автобусный парк города Горького тогда ещё, где мне отказали. Мне сказали: «Женщин-водителей автобуса никогда не было, нет и не будет». Правда, этот отказ я не приняла, я человек упрямый и решила добиться своего, – вспоминает Наталья.

Так, Наталья вступилась в борьбу за свою мечту и на протяжении четырех месяцев ходила по разным инстанциям. После десятка отказов в помощи нижегородка почти отчаялась, но решила написать к председателю Комитета советских женщин Валентине Терешковой в Москву. В письме Наталья рассказала о своей мечте быть водителем автобуса и объяснила, что её не берут на работу, хотя водители требуются.

Женщина знает все автобусные маршруты. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Пришло ответное письмо, в котором Терешкова мне написала, что меня обязаны взять на работу. Она указала, что никакой дискриминации по половому признаку быть не должно, – поделилась нижегородка. – Я с этим письмом пришла к директору ещё тогда первого автобусного парка, который у нас находился на Московском шоссе. Помню, что сказала: «Вот письмо из Москвы, если вы меня не возьмёте, то с этими документами пойду в суд». На что он мне ответил: «Как ты мне надоела, иди учись, никто тебе палки в колеса не будет ставить».

Как итог, в 1990 году Наталья отучилась на водителя автобуса и стала работать по профессии. За это время она успела поработать и на ПАЗике, Икарусе, МАНе и ЛИАЗе.

Дети гордились, а ГАИшники через каждые 100 метров права проверяли

Так складывалось, что практически все в окружении Натальи её стремления поддерживали. Только поначалу родители задавались вопросом: «Зачем тебе это надо?», а также предупреждали, что водителем быть опасно и работа напряженная. Однако упрямство Натальи сделало свое дело, вскоре всё попытки со стороны мамы и папы отговорить дочку прекратились.

– Не было ни одного дня, чтобы я пожалела, что выбрала эту профессию. Дочки по стопам не пошли, но очень мной гордились и гордятся. Я была первая женщина-водитель в городе, таких, как я, не было. У меня права ГАИшники проверяли через каждые 100 метров и часто ко мне тогда приезжали корреспонденты, – рассказывает Наталья Прудовская. – У меня дома хранится большая стопка газет, потому что это было дикостью. И когда дочка приносила очередную газету в школу со статьей про маму, то учительница на уроке зачитывала.

Уже 17 лет Наталья обучает стажёров. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Наталья вместе со своей семьей живет в частном доме в Балахнинском районе. Оказалось, что для полного счастья ей как раз не хватало именно этих 20 соток земли, ведь она любит сажать цветы, выращивать клубнику и землянику.

– Я даже в саду прудик выложила, загляденье! Дела у меня домашние, как у всех: постирать, убрать, приготовить. В общем, спать пораньше лечь не получается, но с моей работой стараюсь в 22:00 ложится, так как встаю уже в 02:30, – отмечает Наталья.

Особенности работы

Автобусы – машины более маневренные, но управлять ими не так уж и проще, чем троллейбусами. Быть водителем вообще нервное занятие, поэтому важно быть спокойным и уравновешенным человеком.

– Я не завожусь на скандалы и стараюсь всегда сгладить углы. Работа водителя очень тяжелая, так как народ сейчас стал более требовательный, более агрессивный даже. Бывает, приезжаешь во время на остановку, а народ на тебя злиться и целую бочку грязи выливает, мол, вы прохлаждаетесь, работать не хотите, но это же не так, – делится женщина-водитель автобуса Наталья.

Сейчас женщина-водитель уже не дикость. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

За 30 лет работы у Натальи, к счастью, не было ни аварий, ни падений пассажиров, ни конфликтов. Женщина всегда очень внимательна и не позволяет себе отвлекаться от движения на дороге.

– Если на легковой машине легко притормозить, когда кто-то подрезал, то даже при небольшом торможении на автобусе может упасть куча народа. Эту ситуацию надо постоянно контролировать, – подчёркивает нижегородка.

Особых отличий между женщиной-водителем и мужчиной-водителем Наталья не видит. По её словам, водители автобусов мало задействованы в техническом обслуживании машины, для этого есть слесаря, электрики , механики и другие сотрудники ремонтной зоны автопарка.

– Нет тяжелой физической работы, которая женщинам не по силам, – подчёркивает героиня.

Самое тяжелое в работе – это вставать по утрам

Встретить Наталью Прудовскую за рулем автобуса можно на разных маршрутах: А-64, А-43, А-48, А-17 и других. Работает она по графику два через два, а так как живет за городом, то ежедневно проезжает до автопарка примерно 36 километров.

– Для меня самое тяжелое в моей работе – это вставать по утрам, без будильника я просплю. Во всем остальном для себя я сложностей не вижу, – говорит Наталья.

С детства Наталья мечтала работать водителем. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В 03:10 Наталья выходит из дома и отправляется на работу. Перед сменой в автопарке она обязательно проходит врача, а затем готовит автобус к работе: проверяет масло, антифриз и топливо. Выезд на линию всегда происходит по графику, то в 05:03, то в 05:20.

– Быть водителем тяжело морально. Напряжение присутствует в течение всей смены, можно расслабленно выдохнуть только когда ты машину заглушил, поставил и закрыл. Всё остальное должно быть постоянно под контролем, – делится героиня.

По словам Натальи, работать намного проще, когда поддерживает начальство, коллектив и семья. Так сложилось и в её случае, все всегда приходят ей на помощь и поддерживают в трудную минуту.

– У нас сейчас идет набор людей, всех ждём, зарплаты у нас подняли. Если раньше зарплата маленькая была и люди убегали, то сейчас платить стали прилично, – подытоживает Наталья Прудовская. – Обучим, научим, поможем. Коллектив хороший, что водители, что руководство.

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