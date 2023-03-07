«ОМОН оцепил проспект, работали взрывотехники»: Саксофон в сумке приняли за бомбу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде из-за забытой сумки с саксофоном оцепили проспект Гагарина. Фото: Управление Росгвардии по Нижегородской области

Большой переполох в Нижнем Новгороде наделала сумка, оставленная рассеянным гражданином на проспекте Гагарина. Если быть точнее, сумки было две, и обе они лежали прямо на оживленной проезжей части. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 6 марта на проспекте Гагарина. Кто-то из очевидцев позвонил в службу спасения и сообщил, что на дороге лежат подозрительные предметы. Прибывшие на место росгвардейцы убедились, что это не шутка: на дороге действительно лежали две сумки – походная и овальная.

Территорию немедленно оцепили, сюда прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН. Специалисты проверили сумки и установили, что они не представляют опасности. В сумках находились саксофон и штатив.

Еще некоторое время спустя удалось установить обстоятельства, при которых музыкальный инструмент оказался на дороге.

- Были установлены очевидцы данного происшествия, которые пояснили, что неизвестный гражданин положил вещи на крышу автомобиля и впоследствии, при движении транспортного средства, сумки упали на проезжую часть, - рассказали в Росгвардии.

По правилам при обнаружении подозрительных предметов гражданин должен позвонить в полицию или службу спасения, поэтому забытые вещи зачастую становятся причиной реагирования правоохранителей. Так, например, на днях из-за подозрительной коробки в Кирове эвакуировали целый торговый центр