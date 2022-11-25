АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2022 году высадило более 300 тысяч саженцев в регионах деятельности

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в ноябре завершило программу лесовосстановления 2022 года, высадив в текущем году суммарно более 300 тыс. саженцев ели и сосны обыкновенной в регионах ведения деятельности. Работы выполнены в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Экологические мероприятия проходили в Нижегородской, Ярославской, Московской, Ивановской и Владимирской областях, а также Республике Марий Эл. Цель - восполнение фонда древесных насаждений на территориях, по которым проходят магистральные трубопроводы предприятия и производятся строительно-монтажные работы по их реконструкции.

Общие расходы акционерного общества на лесовосстановление в 2022 г. составили 25 млн рублей. Посадочный материал - саженцы ели и сосны – были доставлены из региональных специализированных учреждений – лесных селекционно-семеноводческих центров.

Саженцы высажены на площади более 110 гектаров, что соответствует для сравнения 100 футбольным полям.

Работы по лесовосстановлению прошли все необходимые согласования и были выполнены в строгом соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технической документации.

Мероприятия реализуется ежегодно на основании проектов лесовосстановления и лесоразведения, подготовленных подрядной организацией по заказу АО «Транснефть-Верхняя Волга». В 2023 году в рамках экологической деятельности предприятие планирует высадить ещё порядка 300 тыс. саженцев.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Требования политики в области экологической безопасности предприятия учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти.

В рамках экологических компенсационных мероприятий предприятие осуществляет не только высадку саженцев, но и восстанавливает биоразнообразие водных ресурсов в регионах ведения производственной деятельности. Всего за время реализации экологической программы с 2011 года в водоемы центральной России было выпущено 9 млн мальков ценных пород рыб, суммарный объем финансирования, выделенного компанией, превысил 25 млн руб.