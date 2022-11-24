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Происшествия24 ноября 2022 8:50

Четыре года «строгача» получил грабитель, которого лихо скрутили шестеро женщин в в парикмахерской Нижнего Новгорода

Мужчина пытался сорвать цепочку с парикмахера
Мария СОРОКИНА
Приговор еще не вступил в законную силу.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: принтскрин видео.

Грабителю, который напал на парикмахера в Московском районе Нижнего Новгорода, наконец, вынесли приговор. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчину признали виновным в грабеже и попытке ограбления с применением насилия.

Напомним, в марте этого года в парикмахерскую на улице Рябцева пришел мужчина и попросил его подстричь.

– У меня клиентки были, поэтому я отказала ему в стрижке, и тогда он попросил у меня визитку. Когда я стала давать её, он схватил меня за цепочку, - рассказала парикмахер Светлана.

Нападавший пытался сорвать украшение, но цепочка оказалась на удивление прочной. Так он протянул свою жертву несколько метров до самого выхода. На помощь Светлане пришла ее подруга, находившаяся в салоне, а затем подоспели и врачи из расположенной рядом частной стоматологии. Толпой женщины отбили мастера салона, повалили нападавшего на пол, скрутили и связали. Прибывшим на место полицейским оставалось только забрать уже «готового» подозреваемого.

Как выяснилось, это не первый подобный проступок на счету нижегородца. Ранее он сорвал цепочку с пенсионерки в городской больнице №39, и этот момент попал на видеозапись. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Тем временем парикмахера Светлану и ее смелых подруг и защитниц наградили благодарственными письмами и приятными подарками.

Проведенное расследование показало, что на счету подозреваемого только два этих эпизода. По решению суда он получил 4 года колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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