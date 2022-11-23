Пронес на заседание револьвер и гранату: Недовольный приговором нижегородец угрожал убить себя в здании суда ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Жуткая история сегодня произошла в здании Нижегородского областного суда - там 67-летний мужчина угрожал свести счеты с жизнью. Поначалу на заседании суда все шло как обычно. Однако как только вынесли приговор, все изменилось. Один из посетителей передал судебному приставу записку, в которой заявил, что не согласен с постановлением. Сразу после этого мужчина начал угрожать сведением счетов с жизнью.

В здание суда он пришел не с пустыми руками - с собой он прихватил револьвер и гранату. К счастью, в этот момент поблизости оказались сотрудники Росгвардии.

– Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки на охраняемом объекте, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Когда правоохранители приехали на место, их встретил работник областного суда. Он и рассказал ЧП.

В этот момент сотрудники Росгвардии были неподалеку ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Оперативники быстро пресекли угрозы 67-летнего мужчины. Когда стали проводить досмотр, то у мужчины нашли целый комплект оружия. При себе у него был револьвер, внешне схожий с сигнальным, который был снаряжен пятью боевыми патронами. Список пополнила целая россыпь других различных патронов и банка с порохом. Но и это еще не все. Мужчина взял с собой в суд предмет, который внешне похож на гранату.

К счастью, попытка мужчины добиться изменения приговора угрозами сведения счетов с жизнью не увенчалась успехом. Теперь его судьбу решают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.