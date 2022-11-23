«Играя грубо, соперник хотел нас подловить»: торпедовец Кирилл Воронин высказался об игре с «Куньлунем» 22 ноября

В этом матче хоккеист забил гол и отдал голевую передачу. Фото: Мария СОРОКИНА

22 ноября нижегородская хоккейная команда «Торпедо» третий раз в текущем сезоне КХЛ обыграла «Куньлунь РС». Встреча на льду «Нагорного» завершилась со счетом 4:1. По окончании матча главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов и его подопечные прокомментировали самые интересные моменты этой встречи.

- Хочу поздравить нашу команду с хорошей игрой, - начал свою речь Ларионов, - растет понимание игры в хоккее и это самое главное. Соперник был сегодня совсем другой. Несмотря на то, что у них отсутствуют несколько ключевых игроков, команда играла в строгий, жесткий североамериканский хоккей. Для нашей команды очень важно было забыть ту победу, которая была в Мытищах. Каждый матч дает нам новый вызов, и очень важно понимать, насколько мы готовы на ту игру, которая необходима для этого очка.

Некоторые из присутствующих заметили, что в этот раз игра была менее зрелищной, чем 14 ноября, когда «бело-синие» практически разгромили «драконов», отправив в их ворота пять безответных шайб.

- Игра на игру не приходится. Ребята показали, что они не роботы, они тоже люди. Мы понимаем, что играть в высоком темпе на высоком уровне очень сложно, но ребята стараются делать то, что они делают весь сезон. Сегодняшний матч был не столь эмоциональным, но с этой командой мы понимали что нужно усилие чтобы выиграть эту игру. Игроков я поздравил, готовимся к следующей игре с ЦСКА, - резюмировал главный тренер нижегородцев.

Один из лучших результатов этого игрового дня показал нападающий нижегородцев Кирилл Воронин — переходящий шлем Кулибина в этот раз достался ему.

- Хорошая выдалась игра. Играли по заданию, на атаку. Парни (другие игроки команды, прим.) меня сейчас слушают, немножко неудобно (смеется). Считаю, что сыграли по тренерской установке. Старались не отвлекаться на соперника играть в свой хоккей — быстрый пас, быстрые голы. Конечно, каждому сопернику после прошлых поражений хочется реабилитироваться, показать что они не хуже. Соответственно первая двадцатиминутка показывала, что мы очень хорошо выглядели, на провокации не отвлекались, - считает хоккеист.

В минувшей встрече было достаточно силовых приемов, удалений за грубую игру.

- Грубость с их стороны тоже присутствовала — соперник на этом хотел нас подловить, вывести из себя, но мы не оступились, - комментирует Воронин.

Свою шайбу нападающий забил с передачи Буренова (№7) и Яна (№77), получилось занятное сочетание цифр на свитерах игроков — три семерки.

- Передача от трех семерок? Ну да, Джек-пот получается. Суеверен ли я? Может быть, в каких-то моментах и да — всегда с правой ноги встаю.